Νεπάλ: Στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και περισσότεροι από 960 οι αγνοούμενοι

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ αναθεώρησε την αρχική αιτία που προκάλεσε την πλημμύρα

Newsroom

Νεπάλ: Στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και περισσότεροι από 960 οι αγνοούμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
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Τουλάχιστον 160 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Νεπάλ, εξαιτίας της φονικής πλημμύρας που κατάπιε κυριολεκτικά ολόκληρες πόλεις. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 963 είναι οι αγνοούμενοι, με πολλούς να είναι τουρίστες και επισκέπτες στην περιοχή.

Όσο περνούν οι ώρες, ο απολογισμός των νεκρών αναμένεται να ανεβαίνει καθώς οι ομάδες διάσωσης κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να εντοπίσουν ανθρώπους κάτω από τον μεγάλο όγκο λάσπης που έχει πλημμυρίσει την περιοχή Ρασούβα.

Nepal

Οι πλημμύρες έπληξαν πόλεις και κοινότητες κατά μήκος των ποταμών Μπότε Κόσι και Τρισούλι στο Νεπάλ, καθώς και πέρα από τα σύνορα, στο Θιβέτ της Κίνας.

Την ίδια ώρα οι επιστήμονες αναθεωρούν τις αρχικές πληροφορίες για το πώς προκλήθηκε η βιβλική καταστροφή, καθώς τα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι ένα τεράστιο κομμάτι από παγόβουνο κατέρρευσε, πιθανώς λόγο της κλιματικής αλλαγής, και στη συνέχεια προκάλεσε σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ.

Πώς έγινε η φονική πλημμύρα

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), ένας όγκος πάγου περίπου 600 μέτρων αποκολλήθηκε από παγετώνα σε υψόμετρο άνω των 5.200 μέτρων. Ο όγκος έπεσε κατακόρυφα σχεδόν ένα χιλιόμετρο και συνετρίβη στον πυθμένα της κοιλάδας, με αποτέλεσμα να διαλυθεί σε χιλιάδες κομμάτια.

Η αποκόλληση ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε σεισμό, ο οποίος εκτιμήθηκε σε 5,2 Ρίχτερ. Σε δευτερόλεπτα, ο πάγος, οι βράχοι και το νερό μετατράπηκαν σε μια θανατηφόρα μάζα που όρμησε προς τα κάτω κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Lhende Khola.

Αυτή η μάζα έφραξε τον ποταμό. Το νερό συσσωρεύτηκε πίσω από το φράγμα και, όταν αυτό υποχώρησε, η τεράστια μάζα νερού παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του: χωριά, γέφυρες, δρόμους, υδροηλεκτρικά εργοστάσια και οτιδήποτε άλλο συνάντησε στο δρόμο του.

Μέσα σε λίγα λεπτά, χωριά στην περιοχή Ρασούβα του Νεπάλ και ο συνοριακός σταθμός Γκιρόνγκ στο Θιβέτ θάφτηκαν κάτω από τις λάσπες, μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους.

Η USGS ανέφερε αρχικά το γεγονός ως σεισμό, αλλά τώρα το χαρακτηρίζει ως κατολίσθηση που καταγράφηκε από τους σεισμογράφους σαν να ήταν σεισμός μεγέθους 5,5, παρότι προκλήθηκε στην επιφάνεια από την πρόσκρουση και τις κινήσεις του εδάφους και των πετρωμάτων.

Nepal

Πόσοι είναι οι αγνοούμενοι

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 963, με πολλούς από αυτούς να είναι τουρίστες. Συγκεκριμένα, 698 είναι κάτοικοι Νεπάλ και 265 αλλοδαποί. Από τους 160 νεκρούς, 157 έχουν εντοπιστεί στην περιοχή του Νεπάλ και 3 στην περιοχή του Θιβέτ, που ανήκει στην Κίνα.

Η χώρα δέχεται χιλιάδες επισκέπτες από ορειβάτες που θέλουν να ανέβουν στα Ιμαλάια, αλλά και άλλους που επισκέπτονται τους εμβληματικούς βουδιστικούς ναούς. Η οροσειρά που σημειώθηκε η κατολίσθηση βρίσκεται στους πρόποδες των Ιμαλαΐων και χωρίζει το Νεπάλ από την Κίνα.

Από τους αγνοούμενους, οι εθνικότητες είναι οι εξής:

  • 295 Νεπάλ
  • 265 άγνωστη καταγωγή
  • 133 Ινδία
  • 54 ΗΠΑ
  • 53 Ουκρανία
  • 34 Αυστραλία
  • 33 Βρετανία
  • 24 Καναδάς
  • 19 Μαλαισία
  • 9 Νότια Κορέα
  • 6 Σιγκαπούρη
  • 6 Νότια Αφρική
  • 5 Ιαπωνία
  • 5 Νέα Ζηλανδία
  • 4 Γερμανία
  • 3 Γαλλία
  • 2 Ιρλανδία
  • 2 Ολλανδία
  • 2 Ρωσία
  • 2 Ισπανία
  • 1 Φιλιππίνες
  • 1 Πορτογαλία
  • 1 Βέλγιο
  • 1 Φινλανδία
  • 1 Ουγγαρία
  • 1 Ισραήλ
  • 1 Λιθουανία

Οι χώρες προέλευσης έχουν επιβεβαιώσει τα στοιχεία των αγνοουμένων και δηλώνουν έτοιμες να παρέχουν βοήθεια στο Νεπάλ.

Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια

Ο ηγέτης της Κίνας απέστειλε 111 διασώστες στις περιοχές που έχουν πληγεί από το καταστροφικό γεγονός, ενώ το Νεπάλ έχει επιστρατεύσει όλες τις δυνάμεις του Στρατού, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας, προκειμένου να αναζητήσουν αγνοούμενους και να βοηθήσουν στους απεγκλωβισμούς.

Την ίδια ώρα, περίπου 8 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στάλθηκαν από το κράτος του Νεπάλ, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υπνόσακους, κουβέρτες και προστατευτικά για τα κουνούπια.

Nepal

Την ίδια ώρα η Διεθνής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ανέφερε πως αποδέσμευσε σχεδόν ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα (λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ) από τα ταμεία έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι στέλνει ιατρικά εφόδια.

Η Ινδία ανακοίνωσε την αποστολή 10 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ πολλές ακόμη χώρες όπως η ΗΠΑ, η Βρετανία, η Αυστραλία καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δηλώσει πως βρίσκονται σε αναμονή για οτιδήποτε χρειαστεί.

Βίντεο και φωτογραφίες

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Nepal Flash Floods
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