Σαν Φρανσίσκο:Η στιγμή που ο οδηγός κοιμάται και ξυπνά λίγο πριν τη σύγκρουση δύο τρένων - Βίντεο

Snapshot Δύο συρμοί του τραμ συγκρούστηκαν στο Σαν Φρανσίσκο, πιθανώς επειδή ο οδηγός ενός από αυτά αποκοιμήθηκε.

Το περιστατικό συνέβη στα τέλη Ιουλίου στη γραμμή L Taraval του δικτύου Muni.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η SFMTA διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

Νέο βίντεο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης και βοηθά στην εξέταση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Νέο βίντεο καταγράφει τη στιγμή που δύο συρμοί του ελαφρού σιδηρόδρομου συγκρούονται στο Σαν Φρανσίσκο, σε περιστατικό που σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου και φαίνεται να συνδέεται με τον οδηγό ενός από τα τρένα, ο οποίος αποκοιμήθηκε την ώρα που βρισκόταν στα χειριστήρια.

Η σύγκρουση σημειώθηκε με τη συμμετοχή δύο συρμών της γραμμής L Taraval του δικτύου Muni, σύμφωνα με τη San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA).

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή κατά την οποία οι δύο συρμοί συγκρούονται, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η SFMTA έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης και να εξεταστεί εάν ο οδηγός πράγματι αποκοιμήθηκε πριν από το ατύχημα.

Το νέο οπτικό υλικό έρχεται να ρίξει περισσότερο φως στο περιστατικό, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

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