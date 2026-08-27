Νεπάλ: Συναγερμός στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για 90 Αμερικανούς που αγνοούνται μετά τις φονικές πλημμύρες

Snapshot Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αναζητά περίπου 90 Αμερικανούς πολίτες που αγνοούνται μετά τις πλημμύρες στο Νεπάλ και το Θιβέτ.

Τουλάχιστον 362 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης.

Τρεις Αμερικανοί έχουν διασωθεί, ενώ δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες αναφορές για θανάτους Αμερικανών πολιτών.

Οι κατολισθήσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και οδικά δίκτυα στις ορεινές περιοχές των Ιμαλαΐων.

Οι τοπικές αρχές και διεθνείς οργανισμοί συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες και την καταγραφή θυμάτων. Snapshot powered by AI

Αγωνία επικρατεί στην Ουάσινγκτον για την τύχη περίπου 90 Αμερικανών υπηκόων, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν μετά τους καταστροφικούς χειμάρρους λάσπης που σάρωσαν ολόκληρες κοιλάδες στο Νεπάλ. Η σφοδρή κακοκαιρία έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 362 νεκρούς, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι αμερικανικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση για τον εντοπισμό των πολιτών που πιθανόν επηρεάστηκαν από τη θεομηνία. Εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι αναζητούνται ενεργά 90 άτομα, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα πως τρεις Αμερικανοί έχουν ήδη διασωθεί στο έδαφος του Νεπάλ.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ουάσινγκτον, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη αναφορά για θανάτους Αμερικανών πολιτών.

Βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια

Οι σαρωτικές κατολισθήσεις και οι όγκοι λάσπης παρέσυραν κατοικίες, υποδομές και οδικά δίκτυα στις ορεινές περιοχές, αποκόπτοντας πολλές κοινότητες από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή την στιγμή οι τοπικές αρχές και διεθνείς οργανισμοί συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων, ενώ η καταγραφή των θυμάτων και των αγνοουμένων παραμένει σε εξέλιξη.

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