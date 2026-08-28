Βιέννη: Έκλεψαν το μυθικό κολιέ της βασίλισσας Νάζλι της Αιγύπτου με τα 673 διαμάντια

Snapshot Ένα διαμαντένιο κολιέ αξίας 4,3 εκατομμυρίων δολαρίων εκλάπη από το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών (MAK) στη Βιέννη.

Το κολιέ, με 673 διαμάντια συνολικού βάρους άνω των 200 καρατίων, είχε ανήκει στη βασίλισσα Νάζλι της Αιγύπτου.

Δύο δράστες διέλυσαν γυάλινη βιτρίνα μέσα στο μουσείο κατά τη διάρκεια λειτουργίας, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Το μουσείο συνεργάζεται με την αστυνομία, ενώ οι αρχές ζητούν πληροφορίες για την εξιχνίαση της κλοπής.

Η κλοπή αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την πολιτιστική κληρονομιά και την ασφάλεια των μουσείων στην Αυστρία. Snapshot powered by AI

Ένα ανεκτίμητης αξίας διαμαντένιο κολιέ εκλάπη από το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών (MAK) στη Βιέννη, σε μια ληστεία που συγκλονίζει την αυστριακή πρωτεύουσα. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δύο άγνωστοι δράστες διέλυσαν γυάλινη βιτρίνα μέσα στο μουσείο και απέσπασαν το κόσμημα πριν διαφύγουν.

Το κλοπιμαίο είναι ένα διαμαντένιο κολιέ που κατασκευάστηκε από τον γαλλικό οίκο κοσμημάτων Van Cleef & Arpels και ανήκε κάποτε στη βασίλισσα Νάζλι της Αιγύπτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόσμημα περιλαμβάνει 673 διαμάντια με συνολικό βάρος άνω των 200 καρατίων. Εκτιμάται ότι η αξία του φτάνει τα 4,3 εκατομμύρια δολάρια, τιμή που είχε επιτευχθεί σε πλειστηριασμό στη Νέα Υόρκη το 2015.

Zwei Männer schlugen mitten im Museumsbetrieb eine Vitrine ein – und flohen mit einem der wertvollsten Schmuckstücke der Welt. https://t.co/pvviLTHPS1 pic.twitter.com/AKYWsfKhFI — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) August 27, 2026

Η έκθεση με περισσότερα από 300 αντικείμενα της συλλογής Van Cleef & Arpels φιλοξενούνταν στο MAK από τις αρχές Ιουνίου. Το κολιέ, που βρισκόταν πίσω από γυάλινη βιτρίνα, είχε μεγάλη ιστορική σημασία καθώς η βασίλισσα Νάζλι το φορούσε το 1939 στο γάμο της κόρης της με τον τότε πρίγκιπα διάδοχο του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος αργότερα έγινε σάχης.

Η αστυνομία της Βιέννης δημοσιοποίησε φωτογραφίες από το περιστατικό, στις οποίες εμφανίζονται δύο ύποπτοι ντυμένοι στα μαύρα να εισέρχονται στο μουσείο και να σπάνε τη βιτρίνα. Η κλοπή συνέβη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μουσείου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών επέλεξε να μην αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, δηλώνοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και η αστυνομία χειρίζεται την υπόθεση. Οι αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να βοηθήσει στην εξιχνίαση της κλοπής.

Η κλοπή αυτού του διαμαντένιου κολιέ αποτελεί πλήγμα για την πολιτιστική κληρονομιά και την ασφάλεια των μουσείων στην Αυστρία. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την ανάκτηση του κοσμήματος και τη σύλληψη των δραστών.