Νεπάλ: Με κύκλωμα καμερών παρακολουθούν τις επικίνδυνες λίμνες - Τα έχουν... χαμένα οι διασώστες

Snapshot Στο Νεπάλ, οι νεκροί από τις πλημμύρες έχουν φτάσει τους 475 και περισσότεροι από 900 άνθρωποι αγνοούνται.

Οι κινεζικές αρχές στο Θιβέτ διέκοψαν προσωρινά τις επιχειρήσεις διάσωσης λόγω υπερχείλισης λίμνης, αλλά τις επανέφεραν μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης.

Εγκαθίστανται κάμερες CCTV για συνεχή παρακολούθηση της στάθμης της λίμνης και έγκαιρη ανίχνευση αλλαγών.

Περίπου 900 άτομα έχουν διασωθεί στο Νεπάλ, μεταξύ των οποίων 119 τουρίστες, παρά τις δυσκολίες από τις κακές καιρικές συνθήκες.

Στο Θιβέτ έχουν καταγραφεί τρεις νεκροί και 558 αγνοούμενοι, ενώ 555 τουρίστες έχουν απομακρυνθεί από την πληγείσα περιοχή. Snapshot powered by AI

Σε προσωρινή διακοπή τέθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Θιβέτ, καθώς τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκε «υπερχείλιση» στη λίμνη που σχηματίστηκε πίσω από φυσικό φράγμα στην πληγείσα περιοχή. Λίγο αργότερα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η υπερχείλιση σταμάτησε και οι επιχειρήσεις διάσωσης ξεκίνησαν εκ νέου.

Παράλληλα, οι κινεζικές αρχές εγκαθιστούν κάμερες κλειστού κυκλώματος (CCTV), προκειμένου να παρακολουθούν στενότερα την κατάσταση της λίμνης τις επόμενες ώρες και να εντοπίσουν έγκαιρα τυχόν νέα μεταβολή στη στάθμη των υδάτων.

Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες έχει ανέλθει στους 475, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ περισσότεροι από 900 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές έχουν δώσει στη δημοσιότητα κατάλογο με 537 αλλοδαπούς, των οποίων τα ίχνη παραμένουν άγνωστα μετά τις πλημμύρες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται 178 Ινδοί, 65 Αμερικανοί, 53 Ουκρανοί, 51 Μαλαισιανοί, 33 Αυστραλοί και 33 Βρετανοί.

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι περίπου 900 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 119 τουρίστες.

Το έργο των σωστικών συνεργείων παραμένει εξαιρετικά δύσκολο, καθώς οι επιχειρήσεις παρεμποδίζονται από τις συνεχείς βροχοπτώσεις και τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες. Εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ περιέγραψε την κατάσταση ως πρωτοφανή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου μια τέτοια καταστροφή».

Στο Θιβέτ, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και 558 αγνοούμενους, ενώ οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 555 τουρίστες έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα στοιχεία αυτά αφορούν διαφορετικές ομάδες ανθρώπων ή εάν υπάρχει επικάλυψη με τους προηγούμενους απολογισμούς.

Πώς έγινε η καταστροφή

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η καταστροφική πλημμύρα οφείλεται σε κομμάτι πάγου περίπου 600 μέτρων το οποίο αποκολλήθηκε από παγετώνα σε υψόμετρο άνω των 5.200 μέτρων. Ο όγκος έπεσε κατακόρυφα σχεδόν ένα χιλιόμετρο και συνετρίβη στον πυθμένα της κοιλάδας, με αποτέλεσμα να διαλυθεί σε χιλιάδες κομμάτια.

Η αποκόλληση ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε σεισμό, ο οποίος εκτιμήθηκε σε 5,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Σε δευτερόλεπτα, ο πάγος, οι βράχοι και το νερό μετατράπηκαν σε μια θανατηφόρα μάζα που όρμησε προς τα κάτω κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Lhende Khola.

Αυτή η μάζα έφραξε τον ποταμό. Το νερό συσσωρεύτηκε πίσω από το φράγμα και, όταν αυτό υποχώρησε, η τεράστια μάζα νερού παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του: χωριά, γέφυρες, δρόμους, υδροηλεκτρικά εργοστάσια και οτιδήποτε άλλο συνάντησε στο δρόμο του.

Η καταστροφή έπληξε την ορεινή παραμεθόρια περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ, με τις χειρότερες ζημιές να καταγράφονται στην επαρχία Ρασούβα του Νεπάλ, ακριβώς νότια των συνόρων με την Κίνα.

Η στάθμη του ποταμού ανέβηκε 9 μέτρα

Το αρχικό κύμα εισέβαλε στον ποταμό Λχέντε Κχόλα, ο οποίος εκβάλλει στον Μπότε Κόσι και στη συνέχεια στον ποταμό Τρισούλι, μεταφέροντας τα νερά της πλημμύρας προς τα νότια μέσω του Νεπάλ. Σύμφωνα με αναφορές, η στάθμη του νερού στον ποταμό Τρισούλι ανέβηκε έως και 9 μέτρα σε μόλις 30 λεπτά.

Στην επαρχία Ρασούβα, οι οικισμοί Τιμούρε και Σιάπρου Μπέσι ήταν μεταξύ των πληγέντων. Πιο κάτω κατά μήκος του ποταμού, οι πλημμύρες έπληξαν τμήματα των επαρχιών Νουακότ και Νταντίνγκ του Νεπάλ, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, δρόμους και άλλες υποδομές.

Πέρα από τα σύνορα, στο Θιβέτ, λάσπη και συντρίμμια έπληξαν το λιμάνι Γκιρόνγκ στην περιοχή Σιγκάτσε.

Ο Τρισούλι τελικά ενώνεται με τον ποταμό Ναραγιάνι, ο οποίος διασχίζει την πολιτεία Μπιχάρ της Ινδίας, όπου είναι γνωστός ως ποταμός Γκάντακ.

Ο γεωλόγος της κινεζικής κυβέρνησης Γκουό Ζάοτσενγκ δήλωσε ότι η ροή από τη χιονοστιβάδα που προκάλεσε τη λάσπη κινήθηκε με ταχύτητα περίπου 50 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο στους ανθρώπους να αντιδράσουν, και εκτεινόταν σε μήκος άνω των 20 χλμ.

Οι δορυφορικές εικόνες

Τα νερά της πλημμύρας που δημιουργήθηκαν από την κατάρρευση διέρρευσαν μέσα από κοιλάδες στο Νεπάλ και αλλοίωσαν τις κοίτες των ποταμών σε απόσταση άνω των 100 χλμ. στα κατάντη, κοντά στα σύνορα με την Ινδία, αφού κατέβηκαν από υψόμετρο άνω των 4.500 μέτρων από τα Ιμαλάια.

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής και την αλλοίωση του περιβάλλοντος από τον όγκο νερού.

Εικόνα από την κοιλάδα Σιραπού Μπεσί πριν και μετά την πλημμύρα.

Vantor Δορυφορική εικόνα του Syapru Besi στο Νεπάλ στις 18 Οκτωβρίου 2023 Satellite image ©2026 Vantor

Vantor: Δορυφορική εικόνα του Syapru Besi, Nepal την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 Satellite image ©2026 Vantor

Εικόνα από ένα εργοστάσιο τσιμέντου, πριν και μετά

Vantor: Δορυφορική εικόνα από εργοστάσιο τσιμέντου στις 18 Οκτωβρίου 2023 Satellite image ©2026 Vantor

Vantor: Δορυφορική εικόνα από εργοστάσιο τσιμέντου στις 27 Αυγούστου 2026 Satellite image ©2026 Vantor

Κτήρια και γέφυρα θάφτηκαν κάτω από τις λάσπες στον ποταμό Τρισούλι

Κτήρια και γέφυρα στον ποταμό Τρισούλι, 19 Αυγούστου 2024 Satellite image ©2026 Vantor

Κατεστραμμένη γέφυρα και κτήρια στον ποταμό Τρισούλι Satellite image ©2026 Vantor

Ολική καταστροφή του συνοριακού περάσματος μεταξύ Κίνας και Νεπάλ

Σύνορα μεταξύ Κίνας και Νεπάλ Satellite image ©2026 Vantor

Σύνορα μεταξύ Κίνας και Νεπάλ Satellite image ©2026 Vantor

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