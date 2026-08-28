Ροδόπη: «Δεν την άφηνε να μας μιλάει» - Συγκλονίζει η ξαδέλφη της 44χρονης

«Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε»

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ροδόπη: «Δεν την άφηνε να μας μιλάει» - Συγκλονίζει η ξαδέλφη της 44χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 44χρονη που δολοφονήθηκε στη Ροδόπη βίωνε χρόνια κακοποίηση από τον σύζυγό της.
  • Η ξαδέλφη της αποκάλυψε ότι η γυναίκα είχε δείξει στους συγγενείς της φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκάλεσε ο σύζυγος.
  • Ο άνδρας την απειλούσε και την απομόνωνε, εμποδίζοντάς την να επικοινωνεί ελεύθερα με την οικογένεια και τους φίλους της.
  • Παρά τις προτάσεις των συγγενών να φύγει και να βρει προστασία κοντά τους, η γυναίκα δυσκολευόταν να απομακρυνθεί.
  • Υπήρξαν φορές που ζητήθηκε νοσηλεία του άνδρα λόγω της επικίνδυνης συμπεριφοράς του.
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Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις σχετικά με την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωνε επί χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της στη Ροδόπη.

Η ξαδέλφη του θύματος μίλησε στο ΕΡΤnews για το εφιάλτη που ζούσε η 44χρονη, αναφέροντας ότι η άτυχη γυναίκα είχε μιλήσει στους δικούς της ανθρώπους για την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της, ενώ τους είχε δείξει ακόμη και φωτογραφίες από τα τραύματα που της προκαλούσε.

«Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιγράφει, ο άνδρας φέρεται να την απειλούσε και να προσπαθούσε να την απομονώσει από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον. «Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο», αποκαλύπτει.

Οι συγγενείς της 44χρονης, όπως προκύπτει από τη μαρτυρία, γνώριζαν ότι η γυναίκα βρισκόταν σε ένα περιβάλλον που την έκανε να φοβάται. Της είχαν προτείνει να εγκαταλείψει το σπίτι και να αναζητήσει προστασία κοντά τους, όμως, όπως αναφέρει η ξαδέλφη της, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί δεν της επέτρεπε εύκολα να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της.

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει ακόμη και τη νοσηλεία του, καθώς η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της.

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