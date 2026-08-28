Δολοφονία 44χρονης στη Ροδόπη: Κλειδί οι καταθέσεις των παιδιών - Ο εφιάλτης της γυναίκας

«Το έκανα πάνω στα νεύρα μου. Θόλωσα». Με αυτά τα λόγια φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 53χρονος τη δολοφονική επίθεση σε βάρος της 44χρονης συζύγου του στη Ροδόπη.

Ο δράστης της ανατριχιαστικής δολοφονίας στη Ροδόπηπου παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο, ισχύριστηκε πως δολοφόνησε την σύζυγό του «πάνω στα νεύρα του». Πίσω, όμως, από αυτή τη δικαιολογία και τις κλειστές πόρτες του χωριού, η άτυχη γυναίκα ζούσε έναν πολυετή εφιάλτη, με απειλές και συστηματική κακοποίηση, σύμφωνα με το Star.

Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών - Επιβεβαιώνουν την κακοποίηση

Οι καταθέσεις των ίδιων των παιδιών του ζευγαριού στους αστυνομικούς φέρονται να επιβεβαιώνουν τον απόλυτο εφιάλτη που ζούσε η 44χρονη μητέρα τους στα χέρια του πατερα τους. Σύμφωνα με το Star τα τρία παιδιά της οικογένειας βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση στη Ροδόπη. Οι μαρτυρίες τους είναι καταπέλτης, καθώς επιβεβαίωσαν πλήρως τη συστηματική και χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά που υφίστατο η μητέρα τους από τον πατερα τους.

Μάλιστα, η επιλογή του θύματος να εργάζεται μακριά από το σπίτι, δεν ήταν μόνο λόγω των οικονομικών προβλημάτων, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αλλά και λόγω της απεγνωσμένης ανάγκης της να βρίσκεται μακριά από τον σύζυγό της, για να μην την χτυπά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια ήταν πολλές οι φορές που η άτυχη γυναίκα είχε εμφανιστεί στην εργασία της με μώλωπες στο πρόσωπο.

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