Μαρινάκης: Αυτοαναιρείται το ΠΑΣΟΚ με αυτά που προτείνει για τo ιδιωτικό χρέος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποδόμησε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Σφοδρή επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μαρινάκης: Αυτοαναιρείται το ΠΑΣΟΚ με αυτά που προτείνει για τo ιδιωτικό χρέος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι προτείνει ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, όπως η προστασία πρώτης κατοικίας και οι ρυθμίσεις δόσεων.
  • Η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει 62.600 ρυθμίσεις οφειλών ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι τα τέλη Μαΐου.
  • Το ΠΑΣΟΚ αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες με την πρότασή του για εξαγορά δανείων πριν την πώλησή τους σε funds.
  • Η κυβέρνηση έχει διευρύνει τα κριτήρια προστασίας, αυξήσει αφορολόγητο και ακατάσχετο, και εφαρμόζει υποχρεωτικούς εξωδικαστικούς μηχανισμούς.
  • Ο Μαρινάκης προειδοποιεί ότι οι υποσχέσεις για χάρισμα δανείων χωρίς εκτίμηση κόστους θυμίζουν πολιτικές που οδήγησαν στα μνημόνια και την οικονομική κρίση.
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Σφοδρή και ολομέτωπη επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, μετά τις προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε την επίσημη απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία αποδομεί σημείο προς σημείο την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αφού ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν διαφωνεί επί της αρχής με την ενίσχυση των ευάλωτων δανειοληπτών, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη καταφέρει, με βάση τα στοιχεία μέχρι τέλη Μαΐου, να πραγματοποιηθούν 62.600 ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Το ΠΑΣΟΚ με τη πρότασή του κάνει δύο πράγματα. Ή προτείνει κάτι το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζεται. Παράδειγμα: προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Από 21 Σεπτεμβρίου με βάση τη νομοθέτηση της Κυβέρνησης, από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος σε εξωδικαστικό μηχανισμό προστατεύεται η πρώτη κατοικία», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε κλιμακώνοντας την επίθεσή του:

«Δεύτερο το οποίο λέει: Ζητάει 120 δόσεις. Έχουν εφαρμοστεί οι 72 δόσεις και μέχρι και 240 μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Τρίτο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ: εξαγορά του δανείου, λέει, πριν την πώληση σε funds. Λοιπόν, εδώ αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Θα θέλαμε αυτό κι εμείς να μπορούμε να το προτείνουμε ιδανικά; Αυτό το οποίο μας λέει το Υπουργείο Οικονομικών και, μάλιστα, στην απάντησή του, σημείο – σημείο επικαλείται γιατί αυτό το οποίο λέει ισχύει, δεν είναι δηλαδή μια απάντηση – πυροτέχνημα».

«Πάω στο επόμενο, γιατί είναι άλλα δύο. Δεν είναι πάρα πολλά. Γιατί πάω στα επόμενα δύο. Το ένα δεν έχει να κάνει με τα funds, έχει να κάνει με το ελβετικό φράγκο. Αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ με το ελβετικό φράγκο είναι μία λύση που αγνοεί αυτούς που πλήρωσαν. Είναι τακτική των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα αυτοί που πληρώνουν οι συνεπείς να είναι τα παιδιά της «πίσω αυλής». Εμείς θεωρούμε ότι οι συνεπείς πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη και προφανώς κάναμε και μια ρύθμιση για τους υπόλοιπους», τόνισε εν συνεχεία και πρόσθεσε:

«Και το τελευταίο μιλάει για υποχρεωτικό εξωδικαστικό. Υποχρεωτικότητα υπάρχει ήδη νομοθετημένη με τον Ν. 5072/2023. Είναι υποχρεωτικό στους servicers, σε όλους, να προτείνουν εξωδικαστικούς μηχανισμούς. Και εδώ είναι η απάντηση και για το τρία. Δηλαδή, πριν την οποιαδήποτε άλλη κίνηση έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση αυτή να προτείνεται εξωδικαστικός, ο οποίος πού οδηγεί; Στην προστασία της πρώτης κατοικίας».

«Άρα, αυτοαναιρείται το ΠΑΣΟΚ με αυτά που προτείνει και ή προτείνει πράγματα που ήδη γίνονται με αποτελέσματα να έχουμε 62.600 ρυθμίσεις. Προσέξτε. Το να ψηφίσουμε ξανά πράγματα που έχουμε ψηφίσει, την προστασία της πρώτης κατοικίας... Ναι, αλλά ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη, όχι, επαναλαμβάνουν πράγματα που ήδη εφαρμόζονται. Το ξαναλέω», είπε στη συνέχεια.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη -μέσω των νομοσχεδίων του Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη- διεύρυνε τα κριτήρια, αύξησε το αφορολόγητο και το ακατάσχετο, και ψήφισε την άρση του παγώματος υπολοίπου λογαριασμού με την καταβολή του 25% της οφειλής. Κατέληξε τονίζοντας ότι οι ανεύθυνες υποσχέσεις για χάρισμα δανείων και χρεών χωρίς υπολογισμό του κόστους θυμίζουν τις πολιτικές που οδηγήσαν στα μνημόνια, στην απώλεια ΑΕΠ, στις περικοπές συντάξεων και μισθών, καθώς και στην υπερφορολόγηση του νόμου Κατρούγκαλου - Τσίπρα.

Σημείωσε σε αυτό το πλαίσιο: «Πώς προστατεύεται ο ευάλωτος δανειολήπτης; Προστατεύεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με μια σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την πρώτη τετραετία, αλλά κυρίως τη δεύτερη τετραετία, ένα νομοσχέδιο επί υπουργίας Κωστή Χατζηδάκη και ένα νομοσχέδιο τώρα από τον πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Οικονομικών τον Κυριάκο Πιερρακάκη όπου με μια σειρά από μέτρα έχουμε κάνει τα εξής πολύ βασικά. Προστασία της πρώτης κατοικίας σε περίπτωση εξωδικαστικού μηχανισμού, διεύρυνση των κριτηρίων για να μπει κάποιος. Δεν έχω πει τα πιο βασικά. Έχω πει τι λέει το ΠΑΣΟΚ και τι έχουμε κάνει εμείς.

Εμείς, για παράδειγμα, διευρύναμε την περίμετρο, αυξήσαμε το αφορολόγητο, το ακατάσχετο. Ψηφίσαμε εμείς, αυτή η «ανάλγητη» υποτίθεται κυβέρνηση, αν πληρώσεις το 25% της οφειλής σου, να αίρεται το πάγωμα του λογαριασμού σου. Αυτά δεν τα ψήφισε μια αριστερή-κεντροαριστερή κυβέρνηση και εφαρμόζονται. Υπάρχει και μια άλλη παραδοχή, γιατί έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, ότι η Ελλάδα έφτασε στο σημείο να χάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της και οι συνταξιούχοι να χάνουν τις μισές τους συντάξεις και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι να χάνουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους, οι δε ελεύθεροι επαγγελματίες να βρίσκονται, να πληρώνουν το 85%, μιλάμε για τον νόμο Κατρούγκαλου-Τσίπρα.

Γιατί φτάσαμε σε όλα αυτά; Και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο και στα επόμενα του κυρίου Τσίπρα, τα αχρείαστα. Φτάσαμε γιατί πολλές κυβερνήσεις νομοθετούσαν στο γόνατο, παίρνοντας δανεικά από τους πολίτες και τις επόμενες γενιές. Γιατί το λέω αυτό; Κάθε κίνηση που κάνεις πρέπει να ξέρεις, τις περισσότερες αν όχι όλες, ειδικά όταν μιλάμε για οικονομικά μέτρα, τι κοστίζει. Το να έρχεσαι λοιπόν και να λες ότι εγώ για να γίνω ευχάριστος χαρίζω δάνεια, χαρίζω χρέη, χαρίζω οικόπεδα, χωρίς να ξέρω ότι αυτό έχει έναν αντίκτυπο, δηλαδή το 25%. Και όχι μόνο στην οικονομία.».

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