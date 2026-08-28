Μετρό Θεσσαλονίκης: «Φαντασμαγορικό, αλλά δεν θα το δω μαζί της» - Το σχόλιο χωρισμένου επιβάτη

Snapshot Το μετρό Θεσσαλονίκης επεκτάθηκε προς την Καλαμαριά και μπήκε σε λειτουργία.

Ένας νεαρός επιβάτης εξέφρασε τη στεναχώρια του λόγω πρόσφατου χωρισμού.

Ο νεαρός δεν θα μπορέσει να απολαύσει το νέο κομμάτι του μετρό μαζί με την πρώην σύντροφό του.

Το σχόλιο του νεαρού έγινε viral και τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης. Snapshot powered by AI

Μπορεί η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης να δόθηκε χθες σε κυκλοφορία για το επιβατικό κοινό με πέντε νέους σταθμούς, ωστόσο ορισμένοι επιβάτες φαίνεται πως δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προχωρήσουν στην επόμενη... στάση.

Μιλώντας στην κάμερα του Mega για τις εντυπώσεις του σχετικά με την επέκταση του μετρό, ένας νεαρός στη Θεσσαλονίκη απάντησε: «Είναι πολύ φαντασμαγορικό, αλλά είμαι στεναχωρημένος γιατί χώρισα πρόσφατα με την κοπέλα μου και δεν θα μπορέσω να το δω μαζί της».

Το σχόλιό του, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε viral!

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