Θρίλερ στο Ιόνιο: Τέλος στις έρευνες για τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε από το σκάφος

Snapshot Οι ιταλικές αρχές ανέστειλαν τις έρευνες για τον 66χρονο ισπανό επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, που έπεσε στη θάλασσα στο Ιόνιο Πέλαγος.

Ο Μουτίλμπα έπεσε από το σκάφος του στις 18 Αυγούστου, ενώ καθάριζε έναν τόνο, και η σύζυγός του δεν μπόρεσε να σταματήσει το σκάφος εγκαίρως.

Η σύζυγός του παρέμεινε τρεις ημέρες μόνη στο σκάφος χωρίς σήμα, μέχρι που ενεργοποίησε το διεθνές πρωτόκολλο διάσωσης την 21η Αυγούστου.

Η επιχείρηση αναζήτησης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Ιταλικής Ακτοφυλακής και εμπορικών πλοίων, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα.

Η οικογένεια εξέφρασε λύπη για την περιορισμένη υποστήριξη από τις ισπανικές αρχές και ζητά συνέχιση των ερευνών και ψυχολογική βοήθεια για τη μητέρα του επιχειρηματία. Snapshot powered by AI

Οι ιταλικές αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον 66χρονο ισπανό επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο Πέλαγος μετά την πτώση του από το σκάφος του μεταξύ των ακτών της Σικελίας και της Ελλάδας.

Η οικογένεια έλαβε την επιβεβαίωση αυτή την Πέμπτη από την ισπανική Υπηρεσία Διάσωσης, η οποία μετέφερε την απόφαση των ιταλικών αρχών να τερματίσουν την επιχείρηση μετά από αρκετές ημέρες αναζήτησης, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ.

Ο Μουτλίμπα, είχε αποπλεύσει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου από τις Συρακούσες (Σικελία) μαζί με τη σύζυγό του, Κάρμεν, 67 ετών, με προορισμό την Πύλο.

Έπεσε στη θάλασσα την επόμενη ημέρα: Αφού έπιασε έναν τόνο, ο επιχειρηματίας γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα ενώ τον καθάριζε. Προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια φωνάζοντας, αλλά η σύζυγός του, κυριευμένη από πανικό, δεν κατάφερε να χειριστεί το σκάφος εγκαίρως, το οποίο συνέχισε την πορεία του και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Έμεινε στο σκάφος για τρεις ημέρες

Η Κάρμεν παρέμεινε μόνη της στο σκάφος για τρεις ημέρες, χωρίς σήμα για να δώσει συναγερμό, ενώ ένας φίλος του ζευγαριού είχε ειδοποιήσει ότι το σκάφος είχε παρεκκλίνει από την πορεία του. Μόνο την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν επανήλθε το σήμα του κινητού της, μπόρεσε να επικοινωνήσει με την ξηρά και να ενεργοποιήσει το διεθνές πρωτόκολλο διάσωσης. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέλαβαν τότε τον έλεγχο του σκάφους για να το οδηγήσουν σε ασφαλές λιμάνι στο Πύλο.

Η επιχείρηση αναζήτησης, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αεροσκαφών της Ιταλικής Ακτοφυλακής και τη συνεργασία εμπορικών πλοίων που έπλεαν στην περιοχή. Η περιοχή αναζήτησης καθορίστηκε με βάση την τελευταία γνωστή θέση του σκάφους, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Capo Spartivento.

Σύμφωνα με τον γιο του επιχειρηματία, Σέρτζιο, η θεία του Νούρια ταξίδεψε μέχρι τις Συρακούσες, όπου οι ιταλικές αρχές της επιβεβαίωσαν την περασμένη Τρίτη ότι η επιχείρηση συνεχίζονταν και ότι η περιοχή θα ερευνόταν έως και πέντε φορές την ημέρα. Ήταν εκείνη, η οποία βρισκόταν σε συνεχή επαφή με το Προξενείο της Ισπανίας στη Ρώμη, που έλαβε την ειδοποίηση για την οριστική διακοπή της επιχείρησης.

Η οικογένεια αποδίδει τη συνέχιση της αναζήτησης τις τελευταίες ημέρες στην πίεση που άσκησαν τα ΜΜΕ λόγω της υπόθεσης και εξέφρασε τη λύπη της για την έλλειψη μεγαλύτερης θεσμικής υποστήριξης από την ισπανική πλευρά.

«Η μόνη λύση που έχουμε είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις ισπανικές αρχές να μας βοηθήσουν πραγματικά, ώστε να συνεχιστεί η αναζήτηση για μερικές ακόμη ημέρες», δήλωσε ο Σέρτζιο, ο οποίος ζήτησε επίσης περισσότερη ψυχολογική υποστήριξη για τη μητέρα του, η οποία ήταν άμεση μάρτυρας του ατυχήματος.

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