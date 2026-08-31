«Ξύρισαν το κεφάλι γυναίκας» σε μπαρ στην Ταϊλάνδη επειδή δεν πλήρωσε τον λογαριασμό - Βίντεο

Ένας μπάρμαν καταγράφηκε σε βίντεο να ξυρίζει το κεφάλι μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να προσπάθησε να φύγει από μπαρ στην Ταϊλάνδη χωρίς να πληρώσει τον λογαριασμό της.

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Σύμφωνα με το Viral Press, η γυναίκα ήταν γνωστή στην περιοχή Pinklao της Μπανγκόκ επειδή φέρεται να έφευγε συχνά από κλαμπ και εστιατόρια χωρίς να εξοφλεί τους λογαριασμούς της.

Στις 25 Αυγούστου, φέρεται να χρησιμοποίησε πλαστή ταυτότητα για να μπει σε δημοφιλές μπαρ, όπου συγκέντρωσε λογαριασμό ύψους 60.000 μπατ, περίπου 1.560 ευρώ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησε να φύγει από το κατάστημα χωρίς να πληρώσει.

Ωστόσο, εντοπίστηκε γρήγορα και παραδόθηκε στο προσωπικό του μπαρ, το οποίο απαίτησε να εξοφλήσει τον λογαριασμό.

Καθώς φέρεται να μην μπορούσε να πληρώσει, η γυναίκα φέρεται να συμφώνησε να ξυρίσει το κεφάλι της αντί να παραδοθεί στην αστυνομία.

Σε βίντεο εμφανίζεται η νεαρή γυναίκα, φορώντας λευκό στράπλες φόρεμα, να φαίνεται πως συναινεί σε ένα είδος «συμφωνητικού αγοράς μαλλιών».

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τον μπάρμαν να χρησιμοποιεί ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για να κόψει τα πυκνά, μέχρι τους ώμους μαλλιά της γυναίκας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μαλλιά επρόκειτο να δωριστούν.

Η ταπεινωτική «τιμωρία» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διχασμένες απόψεις.

Η Chalida «Ton Or» Phalamat, ιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Be One Foundation, η οποία ασχολείται με υποθέσεις κακοποίησης παιδιών στην Ταϊλάνδη, εκτίμησε ότι το μπαρ «ξεπέρασε τα όρια».

«Επικοινώνησαν μαζί μου για να ζητήσουν συγγνώμη και παραδέχθηκαν ότι ο διευθυντής είχε ενεργήσει από θυμό και παρορμητικότητα», δήλωσε.

«Μου είπαν επίσης ότι θα επικοινωνήσουν με την οικογένεια του θύματος για να συζητήσουν την αποζημίωση».

Η ίδια ανέφερε ότι κατανοεί την ανάγκη μιας επιχείρησης να έχει κέρδος, ωστόσο υπογράμμισε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση ήταν ξεκάθαρα παράνομος.

«Ένα συμφωνητικό αγοράς μαλλιών που υπογράφεται υπό πίεση είναι άκυρο και το ξύρισμα του κεφαλιού κάποιου παρά τη θέλησή του μπορεί να συνιστά επίθεση, εξαναγκασμό και παράνομη κράτηση», είπε.

Το υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινης Ασφάλειας της Ταϊλάνδης έχει κληθεί να διερευνήσει το περιστατικό, σύμφωνα με την Chalida, η οποία κάλεσε τις επιχειρήσεις να μην καταφεύγουν σε «αυτοδικία αντί για τον νόμο».

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται στην Μπανγκόκ περίπτωση εξαναγκαστικού κουρέματος.

Στις 10 Μαΐου, ένας ομοφυλόφιλος άνδρας, ο Abdulloh, γνωστός και ως Madam Loh, υποχρεώθηκε επίσης να ξυρίσει το κεφάλι του, μετά από σχόλια που φέρεται να έκανε και τα οποία χλεύαζαν ισλαμικούς στίχους, προκαλώντας την οργή μουσουλμάνων.

Πλήθος κόσμου τον αντιμετώπισε, ενώ ο αστυνομικός διευθυντής Jetsada Yangnok παρενέβη για να εκτονώσει την αντιπαράθεση, η οποία διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

Ο Abdulloh ζήτησε συγγνώμη και οδηγήθηκε για την ασφάλειά του στο αστυνομικό τμήμα Wang Thonglang.