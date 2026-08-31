ΗΠΑ: Πωλείται ολόκληρη πόλη στην Καλιφόρνια για 6,6 εκατ. δολάρια

Snapshot Πωλείται ολόκληρη η ιστορική κοινότητα Campo στην Καλιφόρνια, με 28 κατοικίες και 7 επαγγελματικά κτίρια σε έκταση 15,75 στρεμμάτων, έναντι 6,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πόλη περιλαμβάνει σημαντικά κτίρια όπως τοπικό ταχυδρομείο, εγκατάσταση συνοριοφυλακής, εκκλησία και εργαστήρια, ενώ η συνολική επιφάνεια κτιρίων φτάνει τα 95.000 τετραγωνικά πόδια.

Η έκταση έχει ιστορία ως στρατιωτική βάση κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ανήκει στον επενδυτή John Ray από το 2000, με την πώληση να υφίσταται από το 2019.

Η πώληση προβάλλεται ως επενδυτική ευκαιρία με δυνατότητες ανακαίνισης και δημιουργίας νέων υπηρεσιών, ενώ η περιοχή παρουσιάζει πληθυσμιακή αύξηση 10,1% την τελευταία δεκαετία.

Την πώληση έχει αναλάβει η εταιρεία Top Gun CRE, με στόχο τόσο την οικονομική απόδοση όσο και την αναζωογόνηση της κοινότητας. Snapshot powered by AI

Μια ολόκληρη ιστορική κοινότητα στην Καλιφόρνια βγαίνει προς πώληση, προσφέροντας στον υποψήφιο αγοραστή 28 κατοικίες και 7 επαγγελματικά ή άλλου είδους κτίρια σε μια έκταση 15,75 στρεμμάτων.

Αν κάποιος διαθέτει περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια, μπορεί να γίνει ιδιοκτήτης μιας ολόκληρης πόλης στην Καλιφόρνια, σε απόσταση περίπου μίας ώρας από το Σαν Ντιέγκο.

Πρόκειται για το κέντρο του Campo, μιας ιστορικής μη ενσωματωμένης κοινότητας στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, η οποία έχει επίσης παρελθόν ως στρατιωτική βάση κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ακίνητο, στη διεύθυνση 431 Jeb Stuart Road, διατίθεται προς 6,6 εκατομμύρια δολάρια.

Το συγκρότημα εκτείνεται σε 15,75 στρέμματα και περιλαμβάνει συνολικά 35 κτίρια: 28 οικιστικά και επτά μη οικιστικά.

Στην ιδιοκτησία βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τοπικό ταχυδρομείο, εγκατάσταση της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, εκκλησία, παράρτημα της οργάνωσης βετεράνων VFW, καθώς και εξειδικευμένα εργαστήρια, όπως ξυλουργείο και μεταλλουργείο.

Το μεγαλύτερο μέρος του Campo ανήκει από το 2000 στον επενδυτή ακινήτων John Ray από το Λας Βέγκας. Σύμφωνα με τον Orange County Register, σχεδόν ολόκληρη η πόλη βρίσκεται στην αγορά από το 2019.

Η τρέχουσα αγγελία παρουσιάζει την έκταση ως επενδυτική ευκαιρία με σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης. Μεταξύ των προτάσεων που περιλαμβάνονται είναι η ανακαίνιση και επαναλειτουργία κενών κτιρίων, ώστε να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες για τους κατοίκους, όπως γυμναστήρια, πλυντήρια, παιδικοί σταθμοί και κοινοτικά κέντρα.

Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων ανέρχεται σε περίπου 95.000 τετραγωνικά πόδια, ενώ το ακίνητο καταγράφει σήμερα καθαρό λειτουργικό εισόδημα (NOI) ύψους 331.521 δολαρίων.

Την πώληση έχει αναλάβει η εταιρεία ακινήτων Top Gun CRE, με τους μεσίτες Nick Hernandez και Joseph Barela να εκπροσωπούν το ακίνητο.

Από εμπορικό σταθμό σε στρατιωτική βάση

Η ιστορία του Campo χρονολογείται από το 1885, όταν οι αδελφοί Gaskill κατασκεύασαν στην περιοχή το Campo Stone Store. Το κτίριο είχε σχεδιαστεί σαν μικρό οχυρό, με τοίχους πάχους περίπου τεσσάρων ποδιών, για προστασία από επιδρομές στα σύνορα.

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η περιοχή πέρασε υπό τον έλεγχο του αμερικανικού στρατού, ο οποίος δημιούργησε εκεί το Camp Lockett. Στην έκταση κατασκευάστηκε ένα μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα με στρατώνες για τη φιλοξενία των περίφημων Buffalo Soldiers του 10ου και του 28ου Συντάγματος Ιππικού.

Οι συγκεκριμένες μονάδες ήταν οι τελευταίες έφιππες μονάδες του αμερικανικού στρατού.

Μετά το τέλος του πολέμου, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις δεν κατεδαφίστηκαν. Πέρασαν σε ιδιώτες στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε διαμερίσματα και εμπορικούς χώρους, αρκετοί από τους οποίους εξακολουθούν να λειτουργούν στη σημερινή τους μορφή.

Η πώληση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή καταγράφει πληθυσμιακή αύξηση. Μεταξύ 2010 και 2020, ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 10,1%, καθώς περισσότεροι κάτοικοι αναζητούν έναν πιο ήρεμο και αγροτικό τρόπο ζωής, χωρίς να απομακρύνονται υπερβολικά από τα αστικά κέντρα και τις θέσεις εργασίας.

Η εταιρεία που έχει αναλάβει την πώληση υποστηρίζει ότι η επένδυση στο Campo δεν αφορά μόνο την οικονομική απόδοση, αλλά και την αναζωογόνηση μιας κοινότητας που διαθέτει ακόμη ανεκμετάλλευτες δυνατότητες.