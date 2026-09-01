Έφηβος στη Βόρεια Καρολίνα πέθανε από λοίμωξη που προκαλείται από αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο

Snapshot Ένας έφηβος στη Βόρεια Καρολίνα πέθανε από λοίμωξη που προκλήθηκε από την αμοιβάδα Naegleria fowleri, γνωστή ως «αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο».

Η λοίμωξη προκαλεί πρωτοπαθή αμοιβική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (PAM) με γρήγορη εξέλιξη και συχνά θανατηφόρα έκβαση εντός περίπου πέντε ημερών.

Το Naegleria fowleri βρίσκεται σε ζεστά γλυκά νερά, όπως λίμνες και ποτάμια, και μολύνει όταν το νερό εισέλθει στη μύτη, όχι με την κατάποση.

Η υπόθεση συνέπεσε με τον πρόσφατο θάνατο οκτάχρονης στη Λουιζιάνα από την ίδια αμοιβάδα, ενώ η εξάπλωση της αμοιβάδας αυξάνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι επιστήμονες παρατηρούν ότι η αμοιβάδα εξαπλώνεται σε νέες περιοχές των ΗΠΑ πέρα από τις παραδοσιακές νότιες πολιτείες. Snapshot powered by AI

Μία εβδομάδα μετά την οκτάχρονη που πέθανε στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ προσβεβλημένη από την σπάνια αμοιβάδα που «τρώει» τον εγκέφαλο, ένας ακόμα έφηβος έχασε τη ζωή του από την ίδια ασθένεια.

Το υπουργείο υγείας της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας (NCDHHS) επιβεβαίωσε τον θάνατο του νεαρού τη Δευτέρα, αναφέροντας: «Το NCDHHS ενημερώθηκε ότι ο έφηβος που εμφάνισε μια σπάνια ασθένεια, που προκλήθηκε από το Naegleria fowleri, πέθανε στις 31 Αυγούστου 2026. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα που επηρεάστηκαν από αυτή την απώλεια».

Την περασμένη Πέμπτη, το NCDHHS ανέφερε ότι το αγόρι είχε προσβληθεί από μια σπάνια ασθένεια που προκαλείται από έναν μονοκύτταρο οργανισμό που βρίσκεται συνήθως στο ζεστό γλυκό νερό.

Ο έφηβος, ονόματι Μόισες Πόνσε Μεντόζα είχε γίνει γνωστός τις προηγούμενες ημέρες, όταν η μητέρα του, Μόνικα Μεντόζα είχε «τρέξει» μια διαδικτυακή εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για να βγάλει τα έξοδα της νοσηλείας του.

Στην διαδικτυακή εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων, η Μεντόζα περιέγραψε τον γιο της στα ισπανικά ως έναν «νεαρό άνδρα γεμάτο ζωή που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται για τη ζωή του στο νοσοκομείο - σε κώμα», προσθέτοντας ότι η ασθένειά του ξεκίνησε με έντονους πονοκεφάλους.

Είπε ότι αρχικά μετέφερε τον Μόισες σε νοσοκομείο του Μπέρλινγκτον λόγω σοβαρών συμπτωμάτων στις 21 Αυγούστου, ωστόσο, έλαβαν εξιτήριο την ίδια μέρα. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία με την κυρία Μεντόζα να τον πηγαίνει εσπευσμένα στα επείγοντα του νοσοκομείου του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας στις 7 π.μ. την επόμενη μέρα. Οι γιατροί εκεί διαπίστωσαν ότι είχε μια λοίμωξη που προκλήθηκε από το Naegleria fowleri, το οποίο περιέγραψε ως «μια εξαιρετικά σπάνια αμοιβάδα που μπορεί να εισέλθει από τη μύτη, να φτάσει στον εγκέφαλο και να προκαλέσει φλεγμονή, μόλυνση και εγκεφαλική βλάβη».

«Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι ζωές μας άλλαξαν εντελώς», πρόσθεσε η Μεντόζα. «Ο Μόισες βρίσκεται σε κώμα και οι γιατροί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να καταπολεμήσουν αυτή την ασθένεια και να του δώσουν την ευκαιρία να τα βγάλει πέρα».

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο απεικόνιζαν τον νεαρό διασωληνωμένο σε νοσοκομειακό κρεβάτι.

Πώς μπορεί να προσβληθεί κάποιος από την αμοιβάδα

Το Naegleria fowleri βρίσκεται συχνά σε θερμές λίμνες, λίμνες και ποτάμια. Δεν βρίσκεται σε αλμυρό νερό ή σε σωστά συντηρημένες και χλωριωμένες πισίνες, ανέφερε το NCDHHS.

Η αμοιβάδα είναι ακίνδυνη σε περίπτωση κατάποσης - αλλά συχνά είναι θανατηφόρα εάν μολυσμένο νερό εισέλθει στη μύτη και φτάσει στον εγκέφαλο, όπως κατά τη διάρκεια καταδύσεων στο νερό, θαλάσσιου σκι ή ενασχόλησης με παρόμοιες δραστηριότητες.

Η Naegleria fowleri μπορεί να προκαλέσει μια λοίμωξη γνωστή ως πρωτοπαθής αμοιβική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (PAM), σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC). Τα συμπτώματά της μπορεί να περιλαμβάνουν σοβαρούς πονοκεφάλους, πυρετό, ναυτία και έμετο, ακολουθούμενα από δυσκαμψία στον αυχένα, επιληπτικές κρίσεις και κώμα, με την ασθένεια να εξελίσσεται συχνά ταχέως και να προκαλεί θάνατο εντός περίπου πέντε ημερών.

Η υπόθεση της 8χρονης Λίλιαν Σμαρτ

Η ιστορία του Πόνσε πήρε μεγάλη έκταση, καθώς συνέπεσε χρονικά με τον θάνατο της 8χρονης από τη Λουιζιάνα, το οποίο είχε προσβληθεί επίσης από λοίμωξη από Naegleria fowleri. Η Λίλιαν Σμαρτ ενδέχεται να μολύνθηκε ενώ κολυμπούσε στη λίμνη Κλάιμπορν της Λουιζιάνα, σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της Λουιζιάνα. Το κορίτσι πέθανε στις 23 Αυγούστου, οκτώ ημέρες αφότου νοσηλεύτηκε.

Καθώς η κλιματική κρίση συνεχίζει να μεταβάλλει τις περιβαλλοντικές συνθήκες, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το Naegleria fowleri ανιχνεύεται σε περιοχές των ΗΠΑ όπου παραδοσιακά δεν έχει βρεθεί, με την αμοιβάδα να φαίνεται να εξαπλώνεται από τις νότιες πολιτείες προς τη Μεσοδυτική Αμερική.

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