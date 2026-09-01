Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Μουζουρά Χανίων

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 01 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων κοντά στην περίφραξη της αμερικανικής βάσης.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 5 οχήματα.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά από μια περίπου ώρα η φωτιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο.