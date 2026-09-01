To τέρας της Κυψέλης, ζούσε ανάμεσα μας

Ένα βρέφος βρέθηκε παγωμένο και νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Το σκότωσε ένα τέρας που ζούσε ανάμεσα μας (και συνεχίζει να ζει) με μαχαιριές στην πλάτη.

Ξαναδιάβασε το. Όσες φορές κι αν το κάνεις θα δυσκολευτείς να το πιστέψεις. Αν δεν δυσκολευτείς, πρέπει να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Την ψυχή σου. Γιατί, το πιθανότερο είναι να έχεις συνηθίσει το τέρας. Πέρα από το βρέφος που δολοφόνησε το τέρας, σε αυτό το διαμέρισμα της Κυψέλης ζούσαν κι άλλα τρία παιδιά που έχουν ζήσει την ΚΟΛΑΣΗ επί γης. Υπέφεραν και υποφέρουν.

Αυτοί που είχαν πάρει χαμπάρι τι γινόταν, έκαναν τα… απολύτως απαραίτητα με αποτέλεσμα τα παιδιά να συνεχίσουν να βιώνουν την κόλαση. Οι υπόλοιποι είτε ήξεραν αλλά αδιαφορούσαν, είτε δεν ήξεραν.

Σε κάθε περίπτωση το μωρό βρήκε μαρτυρικό θάνατο και τα άλλα τρία παιδιά «πέθαιναν» κάθε μέρα, με πολλούς και διάφορους τρόπους.

Το τέρας ζει. Και θα… τιμωρηθεί, μπαίνοντας στη φυλακή. Αυτά προβλέπει ο ποινικός πολιτισμός μας. Τη φυλακή. Και σε λίγα χρόνια θα είναι έξω. Γιατί; Διότι έτσι είναι το σύστημα. Προστατεύει τον θύτη. Ακόμη και τα τέρατα. Δεν ξέρω που κατατάσσουν τους ανθρώπους που θεωρούν καθήκον να προστατεύουν τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα ζώα με κάθε τρόπο και τίμημα. Τους αδύναμους δηλαδή της πλάσης. Και δεν με νοιάζει κιόλας. Δεν θεωρώ πολιτισμό τέρατα σαν αυτό της Κυψέλης να μπαίνουν απλά φυλακή και μάλιστα για κάποια χρόνια και όχι μέχρι να πεθάνουν.

Κι όσο δεν αλλάζει αυτό, τόσο τα τέρατα θα πολλαπλασιάζονται. Και στο τέλος δεν θα σου κάνει εντύπωση τίποτα πια… Μην σου πω ότι μπορεί και να τους μοιάζεις.

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