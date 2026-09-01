Φιλιππίνες: Παντρεύτηκαν σε πλημμυρισμένη εκκλησία - Ο γάμος που έγινε viral

Παρά τις σοβαρές πλημμύρες που έχουν πλήξει τις Φιλιππίνες εξαιτίας των μουσώνων, η Λιάνε Γκαλάνγκ και ο Γκίλμπερτ Γκίμπο Τσίκο αποφάσισαν να μην αναβάλουν τον γάμο τους, τον οποίο είχαν προγραμματίσει εδώ και καιρό.

https://www.instagram.com/larepubblica/reel/Dcv2oZ9lH-A/

Το ζευγάρι δεν πτοήθηκε από τα νερά και τη λάσπη που είχαν κατακλύσει δρόμους και σπίτια. Αντάλλαξαν όρκους μέσα σε μια εκκλησία που είχε πλημμυρίσει στην ενορία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Χαγκονοΐ, και στη συνέχεια μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από την πρωτόγνωρη τελετή.

Η νύφη, φορώντας το λευκό νυφικό της, διέσχισε τον διάδρομο της εκκλησίας με το νερό να φτάνει μέχρι τους γοφούς της. Στο ίδιο ύψος βρισκόταν το νερό γύρω από τον γαμπρό, τον ιερέα, τους μάρτυρες και τους φωτογράφους που κατέγραψαν κάθε στιγμή της τελετής.

Οι εικόνες του γάμου, μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία, έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, την ώρα που η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές βροχοπτώσεις που προκαλούνται από τον νοτιοδυτικό μουσώνα.

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