Η Chevron απέκτησε νέα κοιτάσματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα - Στόχος τα 600.000 βαρέλια ημερησίως

Η εταιρία Petroindependencia, της οποίας η Chevron κατέχει ποσοστό 49%, σκοπεύει να επενδύσει περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια την προσεχή πενταετία, για να παράγει περίπου 600.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

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Η Chevron απέκτησε νέα κοιτάσματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα - Στόχος τα 600.000 βαρέλια ημερησίως
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Chevron, μέσω της Petroindependencia (49% συμμετοχή), προγραμματίζει επενδύσεις πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη πενταετία για παραγωγή 600.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως στη Βενεζουέλα.
  • Η παραγωγή της Chevron στη Βενεζουέλα αυξήθηκε κατά 15% το 2024, φτάνοντας περίπου τα 270.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούλιο, με στόχο τη διπλασιασμό της έως το 2028.
  • Οι συμφωνίες με τις βενεζολάνικες αρχές επιτρέπουν την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγής από τις τρεις κοινοπραξίες της Chevron στη χώρα.
  • Η χαλάρωση και μετέπειτα μερική ανάκληση του αμερικανικού εμπάργκο στο βενεζολάνικο πετρέλαιο έχουν επιτρέψει στην Chevron να διατηρήσει και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα.
  • Ο ιταλικός όμιλος Eni υπέγραψε συμφωνία για την εκμετάλλευση κοιτάσματος Junin 5, ενώ η συνολική παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας αναμένεται να υπερβεί τα 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το τέλος της δεκαετίας.
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Ο αμερικανικός πετρελαϊκός όμιλος Chevron ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκτά νέα κοιτάσματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα, στη μεταλλευτική ζώνη Ορινόκο, της ομώνυμης περιφέρειας, και προβλέπει να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή σε αυτή τη χώρα με τα τεράστια αποθέματα μαύρου χρυσού σε σχέση με τα επίπεδα του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εταιρία Petroindependencia, της οποίας η Chevron κατέχει ποσοστό 49%, σκοπεύει να επενδύσει περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια την προσεχή πενταετία, για να παράγει περίπου 600.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αργότερα από το αμερικανικό δίκτυο CNBC από το Καράκας, ο πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος Μάικ Ουίρτ διευκρίνισε ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα συνολικό πακέτο που θα κατανεμηθεί μεταξύ των τριών κοινών εταιριών της Chevron στη χώρα, που όλες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πετρελαίου.

Ο όμιλος δήλωσε ότι σύναψε συμφωνίες με τις αρχές της Βενεζουέλας όσον αφορά αυτές τις τρείς οντότητες.

Οι συμφωνίες αυτές επιτρέπουν «να στηριχθούν μελλοντικές επενδύσεις, η ανάπτυξη έργων και η αύξηση της παραγωγής», υπογράμμισε ο αμερικανικός όμιλος, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι να υλοποιηθούν «ανταγωνιστικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις».

«Η ιστορία της Chevron στη Βενεζουέλα ξεκινά πριν από έναν και πλέον αιώνα και η διεύρυνση των θέσεών μας δείχνει την εμπιστοσύνη μας στο τεράστιο δυναμικό των πόρων της χώρας και στην ικανότητά της να εξασφαλίζει επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο μας επί δεκαετίες», σχολίασε ο Ουίρτ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Στα τέλη Μαΐου, ο επικεφαλής του ομίλου είχε προβλέψει μια αύξηση 50% έως τα τέλη του 2028 της παραγωγής της Chevron στη Βενεζουέλα.

Σημαντική πρόοδος

Τον Ιανουάριο, η μέση ετήσια παραγωγή της Chevron στη Βενεζουέλα ανερχόταν σε 240.000 βαρέλια ημερησίως. Τον Ιούλιο, είχε αυξηθεί σε περίπου 270.000 βαρέλια ημερησίως.

Η Chevron διευκρίνισε σήμερα ότι η παραγωγή έχει αυξηθεί κατά 15% από την αρχή της χρονιάς, αθροίζοντας τους όγκους των τριών κοινών εταιριών.

Στο CNBC, ο Ουίρτ δήλωσε ότι μια αύξηση 300.000 βαρελιών καθημερινά «μέσα σε μόλις λίγα χρόνια συνιστά στην πραγματικότητα ένα σημαντικό ποσοστό αύξησης για τη βιομηχανία μας», εκφράζοντας ικανοποίηση ότι οι υποδομές της Chevron είναι «πιθανόν σε καλύτερη κατάσταση από πολλές άλλες στη χώρα"»

Το εμπάργκο για το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας, που τέθηκε σε ισχύ το 2019, είχε χαλαρώσει το 2023 με τη χορήγηση αδειών λειτουργίας στη χώρα. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ τις είχε ανακαλέσει όλες το πρώτο εξάμηνο του 2025, πριν χορηγήσει μια εξαίρεση στη Chevron η οποία έτσι μπόρεσε κυρίως να διασφαλίσει τη διατήρηση των εγκαταστάσεων της.

Σύμφωνα με τον Ουίρτ, η απόφαση να ενισχυθεί η παρουσία του ομίλου απορρέει από εγγυήσεις που δόθηκαν στους επενδυτές από τις αρχές της Βενεζουέλας, μετά την αμερικανική στρατιωτική έφοδο στις αρχές Ιανουαρίου κατά την οποία ο στρατός αιχμαλώτισε τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

«Υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στις διαδικασίες επίλυσης των διαφορών και εγγυήσεις στις συμβατικές και οικονομικές ρήτρες... που μας δίνουν σήμερα ένα επίπεδο εμπιστοσύνης διαφορετικό σε σχέση με πριν από ένα χρόνο επιτρέποντάς μας να κάνουμε τις επενδύσεις αυτές», εξήγησε στο δίκτυο CNBC.

Ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος Eni υπογράφει συμφωνία για την ανάπτυξη κοιτασμάτων πετρελαίου στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ είναι στο Καράκας από την Τρίτη, για συναντήσεις μετά την ανακοίνωση μιας ξεχωριστής συμφωνίας που επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να ελέγχει σχεδόν το ένα πέμπτο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

Κατά την άφιξή του, δήλωσε ότι «αρκετές συμφωνίες» επρόκειτο να ανακοινωθούν σήμερα από εταιρίες. Εκτός από τη Chevron, ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος Eni ανακοίνωσε απόψε ότι υπέγραψε συμφωνία με τη Βενεζουέλα που τον καθιστά φορέα εκμετάλλευσης του πετρελαϊκού κοιτάσματος Junin 5 και δήλωσε ότι η συμφωνία θα φέρει περισσότερη ανάπτυξη στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής.

«Η υπογραφή πετρελαϊκής συμφωνίας με τη Βενεζουέλα είναι το πρώτο βήμα προς περισσότερη ανάπτυξη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eni, Κλαούντιο Ντεσκάλτσι, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες στο Καράκας.

Το υπέδαφος της Βενεζουέλας έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως (υπολογίζονται σε περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια), αλλά η παραγωγή του παραμένει πολύ περιορισμένη, σε σχεδόν 1,2 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως. Στην ιστορική κορύφωσή της, ανήλθε σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η παραγωγή πετρελαίου «θα είναι πολύ περισσότερη από δύο εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το τέλος της δεκαετίας», δήλωσε σήμερα ο Κρις Ράιτ στο CNBC.

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