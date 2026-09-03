Σε αυτή τη χώρα βρίσκεται ο δρόμος με το υψηλότερο αναρτημένο όριο ταχύτητας στον κόσμο
Η Τσεχία δοκιμάζει όριο ταχύτητας 150 χλμ./ώρα σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου D3, ξεπερνώντας τα όρια σε ΗΠΑ και άλλες χώρες.
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Ο αυτοκινητόδρομος D3 στην Τσεχία φιλοξενεί πλέον το υψηλότερο ρυθμιζόμενο όριο ταχύτητας στον κόσμο, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που θα διαρκέσει έως το τέλος του 2026.
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