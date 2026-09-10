Ιορδανία: Ζημιές σε πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από ιρανικά πλήγματα σε αεροπορική βάση

Πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές από νυχτερινά ιρανικά πλήγματα που σημειώθηκαν στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτι στην Ιορδανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.

Όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «X», ένα αμερικανικό αεροσκάφος τύπου A-10 Thunderbolt, γνωστό ως «Warthog», χτυπήθηκε και υπέστη σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα ένα από τα φτερά του να αποκολληθεί.

Παράλληλα, περίπου οκτώ μαχητικά F-15 υπέστησαν ελαφρύτερες ζημιές, αλλά τέθηκαν εκ νέου σε επιχειρησιακή λειτουργία, σύμφωνα με την Τζέικομπς.

Κατά την διάρκεια των επιθέσεων στην Ιορδανία, για τις οποίες ανέλαβαν την ευθύνη οι Φρουροί της Επανάστασης, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυραύλους Patriot, στην προσπάθεια τους να προστατέψουν την βάση από τα πλήγματα.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφού οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου ως αντίποινα για προηγούμενες απόπειρες επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης κατά πολεμικού πλοίου του αμερικανικού Ναυτικού.