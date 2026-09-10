Μπούλος και Γκαρσία: Το ανορθόδοξο δίδυμο πίσω από τη διπλωματία Τραμπ στην Αφρική

Ο πρώτος λειτουργεί στην πράξη ως ειδικός απεσταλμένος στην αφρικανική ήπειρο, ενώ ο δεύτερος ανέλαβε πρόσφατα την ηγεσία του ασταθούς Γραφείου Αφρικανικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Δημήτρης Μάνωλης

Μπούλος και Γκαρσία: Το ανορθόδοξο δίδυμο πίσω από τη διπλωματία Τραμπ στην Αφρική
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Φρανκ Γκαρσία διορίστηκε υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Αφρική και έχει πραγματοποιήσει δύο σημαντικές περιοδείες στην ήπειρο μέσα στο 2025.
  • Η ταχεία δραστηριοποίηση του Γκαρσία στοχεύει στην επαναφορά σταθερότητας και ορατότητας στο Γραφείο Αφρικανικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
  • Ο Μασάντ Μπούλος, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, λειτουργεί πρακτικά ως ειδικός απεσταλμένος για όλη την αφρικανική ήπειρο.
  • Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το ποιος πραγματικά καθοδηγεί την αμερικανική διπλωματία στην Αφρική, λόγω της παρουσίας δύο παράλληλων στελεχών με αρμοδιότητες στην περιοχή.
  • Οι ειδικοί απεσταλμένοι στην Αφρική συνήθως είχαν περιορισμένο γεωγραφικό πεδίο, αλλά ο Μπούλος καλύπτει ολόκληρη την ήπειρο, κάτι που είναι ασυνήθιστο.
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Ο Φρανκ Γκαρσία, του οποίου ο διορισμός στη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για την Αφρική επικυρώθηκε από τη Γερουσία στα τέλη Μαΐου, δεν άργησε να αναλάβει ενεργό δράση στα νέα του καθήκοντα.

Μετά ένα πρώτο ταξίδι τον Ιούλιο, κατά το οποίο επισκέφθηκε το Μάλι, την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Νιγηρία, ο Αμερικανός διπλωμάτης ολοκλήρωσε στις 10 Σεπτεμβρίου μια δεύτερη περιοδεία, η οποία περιελάμβανε τη Ζάμπια, την Αιθιοπία και την Κένυα.

Αυτή η ταχεία ανάπτυξη δραστηριότητας αποσκοπεί στο να προσδώσει εκ νέου έναν βαθμό σταθερότητας και μεγαλύτερη ορατότητα στο Γραφείο Αφρικανικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, από το οποίο έχουν περάσει τουλάχιστον τρεις προσωρινοί επικεφαλής μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025.

Ωστόσο, η άφιξη του Φρανκ Γκαρσία δεν ξεκαθαρίζει το ζήτημα του ποιος ακριβώς εκφράζει και καθοδηγεί την αμερικανική διπλωματία στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλείται να συνυπάρξει με έναν ακόμη «κύριο Αφρική», τον Λιβανοαμερικανό, Ελληνορθόδοξο, Μασάντ Μπούλος.

Ο τελευταίος, ο οποίος επισήμως φέρει τον τίτλο του ανώτερου συμβούλου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναδειχθεί από την άνοιξη του 2025, στην πράξη, σε ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου για την αφρικανική ήπειρο.

Ενώ επί προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων οι ειδικοί απεσταλμένοι ήταν συνήθως επιφορτισμένοι με έναν συγκεκριμένο φάκελο ή μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, όπως η περιοχή των Μεγάλων Λιμνών ή το Κέρας της Αφρικής, ο Μασάντ Μπούλος έχει αρμοδιότητα που εκτείνεται σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.

«Επικρατεί μια ορισμένη αβεβαιότητα ως προς το πού βρίσκεται το πραγματικό κέντρο λήψης αποφάσεων για την αμερικανική διπλωματία στην Αφρική», επισημαίνει η Ζαϊνάμπ Ουσμάν, πρώην διευθύντρια του προγράμματος Αφρικής του αμερικανικού think tank Carnegie Endowment for International Peace.

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