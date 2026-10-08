Βρετανία: Μετονομάζει το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μετά την εντολή Ισραήλ να κλείσει

Snapshot Η Βρετανία μετονόμασε το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ σε «Αποστολή του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιερουσαλήμ» αντί να το κλείσει, μετά την εντολή του Ισραήλ.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Έντ Μιλίμπαντ τόνισε ότι το Λονδίνο δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να κλείσει το προξενείο, το οποίο λειτουργεί εδώ και σχεδόν 200 χρόνια.

Η αποστολή θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες και να συνεργάζεται με τους Παλαιστίνιους, επιβεβαιώνοντας τη βρετανική θέση ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι κατεχόμενο έδαφος.

Το Ισραήλ επέβαλε το κλείσιμο του προξενείου μετά από κυρώσεις της Βρετανίας για τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, αλλά επέτρεψε σε περιορισμένο αριθμό βρετανών διπλωματών να συνεχίσουν να εργάζονται στο κτίριο.

Η Βρετανία απέσυρε προσωρινά μέρος του προσωπικού για λόγους ασφαλείας και δε θα λάβει αντίποινα όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι θα μετονομάσει το Προξενείο της χώρας της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ σε «Αποστολή του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιερουσαλήμ», μετά την εντολή της χώρας ότι πρέπει να τερματίσει τη λειτουργία του.

Σε δήλωσή του στο Χ, ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Έντ Μιλίμπαντ δήλωσε ότι το Λονδίνο δεν αναγνωρίζει τη νομική εξουσία του Ισραήλ να κλείσει το προξενείο, το οποίο λειτουργεί εδώ και σχεδόν 200 χρόνια.

«Μετά από συζητήσεις με την κυβέρνηση του Ισραήλ, το κτίριο του Γενικού Προξενείου μας δεν θα κλείσει και από σήμερα θα είναι γνωστό ως "Αποστολή του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιερουσαλήμ"», ανέφερε.

Ο Μιλίμπαντ ανέφερε ότι η αποστολή θα παραμείνει σε λειτουργία και θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες και να συνεργάζεται με τους Παλαιστινίους, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Βρετανίας ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ αποτελεί κατεχόμενο έδαφος.

«Η Αποστολή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ιερουσαλήμ είναι ανεξάρτητη, λειτουργεί κανονικά και θα συνεχίσει να παρέχει ζωτικές υπηρεσίες και να συνεργάζεται με τον παλαιστινιακό λαό», δήλωσε.

Η διαμάχη Βρετανίας - Ισραήλ για τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη

Η ρήξη στις σχέσεις των δύο χωρών ξεκίνησε με αφορμή την ανακοίνωση της Βρετανίας, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών κρατών, ότι οι εποικισμοί Ισραηλινών σε περιοχές της Δυτικής Όχθης θεωρούνται παράνομοι.

Μάλιστα, επέβαλε κυρώσεις στο Ισραήλ τον περασμένο μήνα και απαγόρευσε την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από τους οικισμούς. Το Ισραήλ με τη σειρά του διέταξε το κλείσιμο του προξενείου μέσα σε 30 μέρες, διάστημα το οποίο έληξε σήμερα.

Ο Γκίντεον Σάαρ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι το προξενείο, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, θα παύσει επισήμως τις δραστηριότητές του, αλλά σε κάποιους Βρετανούς διπλωμάτες θα επιτραπεί να συνεχίσουν να εργάζονται στο κτίριο στο πλαίσιο συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ του Ισραήλ και της Βρετανίας.

Πρόσθεσε ότι το κτίριο που στεγάζει το προξενείο ανήκει στη βρετανική κυβέρνηση και ότι το Ισραήλ είχε επιτρέψει στο Λονδίνο να διατηρήσει εκεί ομάδα μόλις επτά διπλωματών, με «σημαντικά περιορισμένο πεδίο δραστηριοτήτων».

Ο Μίλιμπαντ δήλωσε ότι η χώρα του δεν αποδέχεται ότι το Ισραήλ έχει το νόμιμο δικαίωμα να κλείσει το προξενείο. Το προξενείο βρίσκεται σε τμήμα της πόλης το οποίο το Ισραήλ κατέλαβε στον πόλεμο του 1967 και στη συνέχεια προσάρτησε, μια κίνηση που οι περισσότερες χώρες δεν αναγνωρίζουν.

Πρόσθεσε ότι η Βρετανία είχε αποσύρει προσωρινά μέρος του προσωπικού και τις οικογένειές τους για λόγους ασφαλείας και ότι δεν θα λάβει αντίποινα μέτρα όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες.

«Θα εργαστούμε τους επόμενους μήνες για να ενισχύσουμε εκ νέου την παρουσία μας και δεν θα προβούμε σε αντίποινα μέτρα όσο οι εν λόγω συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι αξιόπιστες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις.

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