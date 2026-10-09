Αίγυπτος: Βρέθηκε δαχτυλίδι 2.000 ετών στον βυθό - Απεικονίζει τον χαμένο Φάρο της Αλεξάνδρειας

Snapshot Ανακαλύφθηκε χάλκινο σφραγιστικό δαχτυλίδι 2.000 ετών με απεικόνιση του Φάρου της Αλεξάνδρειας στον βυθό της Μεσογείου, στην περιοχή της αρχαίας Αλεξάνδρειας.

Το δαχτυλίδι αποτελεί τη μοναδική γνωστή απεικόνιση του Φάρου σε σφραγιστικό δαχτυλίδι και σχετίζεται με νομίσματα του 2ου αιώνα μ.Χ.

Η ανακάλυψη υποδεικνύει ότι το βασιλικό ανάκτορο στο νησί Αντιρρόδος μπορεί να παρέμεινε ενεργό έως τον 2ο αιώνα μ.Χ., πιθανώς για διοικητικές χρήσεις σχετικές με το Φάρο.

Οι υποθαλάσσιες ανασκαφές στην Αλεξάνδρεια αποκαλύπτουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που καλύπτουν περίοδο από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Οι έρευνες συνεχίζονται με νέες υποθαλάσσιες ανασκαφές προγραμματισμένες στον κόλπο του Αμπού Κιρ για περαιτέρω μελέτη της αρχαίας πόλης και των μνημείων της. Snapshot powered by AI

Ένα χάλκινο δαχτυλίδι ηλικίας περίπου 2.000 ετών, με απεικόνιση του περίφημου Φάρου της Αλεξάνδρειας, ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στον βυθό της Μεσογείου, στην Αίγυπτο. Το εύρημα, που χαρακτηρίζεται εξαιρετικό από τις αιγυπτιακές αρχαιολογικές αρχές, αποτελεί την πρώτη γνωστή περίπτωση απεικόνισης του αρχαίου φάρου σε σφραγιστικό δαχτυλίδι.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια υποθαλάσσιων ανασκαφών στην περιοχή της αρχαίας Αλεξάνδρειας, όπου σημαντικά τμήματα της ιστορικής πόλης βρίσκονται σήμερα κάτω από τη θάλασσα.

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, γνωστός και ως Φάρος της Φάρου, συγκαταλεγόταν στα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου και αποτελούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία της αρχαιότητας.

Η μοναδική απεικόνιση του Φάρου

Σύμφωνα με τον Χισάμ Ελ-Λίθι, γενικό γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, η παράσταση που είναι χαραγμένη στο δαχτυλίδι θυμίζει απεικονίσεις του Φάρου οι οποίες έχουν εντοπιστεί σε νομίσματα του 2ου αιώνα μ.Χ.

Ωστόσο, η σημασία του ευρήματος δεν περιορίζεται στην ηλικία του ή στην απεικόνιση ενός από τα πιο εμβληματικά μνημεία της αρχαιότητας. Όπως εξήγησε ο ίδιος, μέχρι σήμερα δεν είχε καταγραφεί άλλη περίπτωση απεικόνισης του Φάρου της Αλεξάνδρειας σε σφραγιστικό δαχτυλίδι, γεγονός που καθιστά το αντικείμενο μοναδικό ως προς το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.

Το δαχτυλίδι εντοπίστηκε στο νησί Αντιρρόδος, το οποίο αποτελούσε τμήμα της βασιλικής συνοικίας της αρχαίας Αλεξάνδρειας, στο λιμάνι που ήταν γνωστό ως Portus Magnus.

Το εύρημα που μπορεί να αλλάξει όσα γνωρίζουμε για το βασιλικό ανάκτορο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σημείο όπου βρέθηκε το δαχτυλίδι. Στο νησί Αντιρρόδος βρισκόταν ένα βασιλικό ανάκτορο, το οποίο είχε παρατηρήσει και περιγράψει ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός και γεωγράφος Στράβων, όταν επισκέφθηκε την Αίγυπτο μεταξύ του 29 και του 25 π.Χ.

Η ανακάλυψη ενδέχεται να προσφέρει νέα στοιχεία για τη μετέπειτα ιστορία του χώρου. Σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχές, το δαχτυλίδι μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι το ανάκτορο εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ., ενδεχομένως για διοικητικές δραστηριότητες που σχετίζονταν και με τη διαχείριση του Φάρου.

Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που προκύπτει από το αρχαιολογικό εύρημα και όχι για οριστικό συμπέρασμα σχετικά με τη λειτουργία του ανακτόρου. Η σημασία του, ωστόσο, έγκειται στο ότι μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της χρήσης της βασιλικής συνοικίας αρκετούς αιώνες μετά την περίοδο που περιέγραψε ο Στράβων.

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου

Ο Φάρος κατασκευάστηκε στο νησί Φάρος, κοντά στην αρχαία Αλεξάνδρεια, και αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας μηχανικής. Η επιβλητική κατασκευή λειτουργούσε ως οδηγός για τα πλοία που προσέγγιζαν το λιμάνι της πόλης, η οποία υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα εμπορικά και πολιτιστικά κέντρα της Μεσογείου.

Το μνημείο χάθηκε σταδιακά έπειτα από αιώνες σεισμικής δραστηριότητας, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην κατασκευή. Η ιστορία του, ωστόσο, εξακολουθεί να απασχολεί τους αρχαιολόγους, οι οποίοι προσπαθούν να ανασυνθέσουν την εικόνα της αρχαίας Αλεξάνδρειας μέσα από τα κατάλοιπα που διασώζονται τόσο στην ξηρά όσο και στον βυθό.

Η ανακάλυψη του δαχτυλιδιού εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διερεύνησης της βυθισμένης αρχαίας πόλης, όπου έχουν εντοπιστεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και αντικείμενα που φωτίζουν διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της.

Οι ανασκαφές στον βυθό της Αλεξάνδρειας

Το δαχτυλίδι ανακαλύφθηκε στο πλαίσιο κοινής αποστολής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Υποθαλάσσιας Αρχαιολογίας και της Γενικής Διεύθυνσης Υποθαλάσσιας Αρχαιολογίας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Η αποστολή πραγματοποιεί ανασκαφές σε τέσσερις θέσεις στο Ανατολικό Λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Οι έρευνες περιλαμβάνουν τον ναό της Ίσιδας, το βασιλικό ανάκτορο και μια ακόμη περιοχή στο νησί Αντιρρόδος, καθώς και το Τιμώνειον, το οποίο συνδέεται ιστορικά με τον Μάρκο Αντώνιο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει αντικείμενα που καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό διάστημα, από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. Ανάμεσά τους βρίσκονται θραύσματα κεραμικής, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, επιτραπέζια σκεύη, αμφορείς και άλλα αγγεία, καθώς και κατάλοιπα γυάλινων αντικειμένων.

Ο Φρανκ Γκοντιό, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Υποθαλάσσιας Αρχαιολογίας και επικεφαλής της αποστολής στο Αντιρρόδος, υπογράμμισε, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο, ότι οι εργασίες έχουν οδηγήσει σε πολυάριθμα σημαντικά επιστημονικά και αρχαιολογικά ευρήματα.

Στην περιοχή των ανασκαφών βρέθηκε επίσης ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φάτι, ο οποίος εξήρε το έργο των ειδικών που συμμετέχουν στην έρευνα και στην τεκμηρίωση των καταλοίπων κάτω από τη Μεσόγειο. Όπως ανέφερε, οι ανακαλύψεις συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των γνώσεων για την ιστορία της Αλεξάνδρειας και στην καλύτερη κατανόηση του πολιτισμού της σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

Οι έρευνες στο Ανατολικό Λιμάνι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Μετά το τέλος της τρέχουσας ανασκαφικής περιόδου, η αρχαιολογική αποστολή αναμένεται να ξεκινήσει νέες υποθαλάσσιες ανασκαφές στον κόλπο του Αμπού Κιρ.