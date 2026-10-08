«Θα κάνω δύο push-ups»: Ποιο λάθος «πλήρωσε» ο υπουργός Πολέμου στο κατάστρωμα του «Abraham Lincoln»

Snapshot Ο υπουργός Πολέμου Χέγκσεθ υποδέχθηκε το πλήρωμα του USS Abraham Lincoln με τιμές ήρωα μετά από περίπου 300 ημέρες στη θάλασσα.

Ο Χέγκσεθ παραδέχτηκε την ευθύνη για την παράταση της θητείας του πληρώματος και επαίνεσε την αποστολή τους που απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από εχθρικές δυνάμεις.

Ο υπουργός διόρθωσε λάθος του σχετικά με τις ώρες συνεχούς επιχειρησιακής πτήσης και εκτέλεσε δύο κάμψεις ως αναγνώριση του σφάλματος.

Το πλήρωμα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και ελλείψεις προμηθειών λόγω επιθέσεων του Ιράν που στόχευαν τις γραμμές ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή.

Το USS Abraham Lincoln αντικαταστάθηκε από το USS George Washington, ενώ το USS Theodore Roosevelt αναμένεται να ενισχύσει τις δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Με τιμές ήρωα υποδέχθηκε ο υπουργός Πολέμου, Χέγκσεθ, το πλήρωμα του USS Abraham Lincoln κατά την επιστροφή του στο Σαν Ντιέγκο, μετά από περίπου 300 ημέρες στη θάλασσα - και σε κάποιο σημείο έπεσε στο έδαφος για να κάνει κάμψεις, προκειμένου να διορθώσει ένα λάθος...

«Συνειδητοποιώ ότι είμαι το μόνο εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και το σπίτι σας», τους είπε ο Χέγκσεθ. «Εγώ είμαι αυτός που υπέγραψε δύο φορές το βιβλίο διαταγών για να παρατείνω τη θητεία σας… [Εγώ] ομολογώ την ευθύνη μου λόγω της απίστευτης αποτελεσματικότητας που επιδείξατε στο πεδίο της μάχης και λόγω της αναγκαιότητας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αντλώ έμπνευση από την αποστολή που εκτελέσατε με τόσο μεγάλη επιτυχία. Έχετε αλλάξει την πορεία της ιστορίας, εξασφαλίζοντας ότι οι τρελοί, οι θεοκράτες, δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα».

Το πλήρωμα επευφημούσε τον Χέγκσεθ καθώς αυτός καυχιόταν για τα επιτεύγματά τους. Ωστόσο, σε κάποιο σημείο, έκανε λάθος σε ένα στατιστικό στοιχείο, ισχυριζόμενος ότι είχαν πραγματοποιήσει 60 ώρες συνεχών επιχειρήσεων πολεμικής πτήσης. Του είπαν ότι ήταν 160.

«Με συγχωρείτε, θα κάνω δύο κάμψεις», είπε ο υπουργός Άμυνας πριν σκύψει και εκτελέσει τις δύο κάμψεις για να αναγνωρίσει το λάθος του.

"I'll do two pushups." Secretary of War Pete Hegseth drops to the deck for two push-ups after correcting himself while praising service members aboard the USS Abraham Lincoln for their combat flight operations during Epic Fury. https://t.co/HA8DiZrss7 — TPV John Fanpage 🇺🇸 (@TPVjohn_fanpage) October 8, 2026

Κατά τη διάρκεια της αποστολής τους, η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ, μέλη του πληρώματος του «Λίνκολν» – που αριθμούσε περίπου 5.000 άτομα – φέρεται να αντιμετώπισαν προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς παρέμεναν μακριά από τις οικογένειές τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα αντιμετώπιζαν προβλήματα με τη μείωση των προϊόντων υγιεινής και άλλων κρίσιμων προμηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από αυτούς προσπάθησαν να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς αγωνίζονταν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις σκληρές συνθήκες. Η έλλειψη προμηθειών θεωρείται ότι οφείλεται στις αντίποινα επιθέσεις του Ιράν, οι οποίες είχαν ως στόχο τη διακοπή των γραμμών ανεφοδιασμού, ιδίως σε μια βάση στο Μπαχρέιν.

Ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τα ΜΜΕ για τις αποκαλύψεις.

Το «Lincoln» αντικαταστάθηκε από το USS «George Washington» τον Αύγουστο, αλλά το αεροπλανοφόρο πυρηνικής πρόωσης της κλάσης «Nimitz» χρειάστηκε εβδομάδες για να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Πρόσφατα, το USS Theodore Roosevelt απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο και αναμένεται να ενωθεί με τα άλλα δύο αεροπλανοφόρα που σταθμεύουν επί του παρόντος στη Μέση Ανατολή. Ενδέχεται να αντικαταστήσει ένα από τα άλλα δύο.

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