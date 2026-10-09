USS Abraham Lincoln: Επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά από 321 ημέρες αποστολής – Εξαντλημένο το πλήρωμα

Snapshot Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στο Σαν Ντιέγκο μετά από 321 ημέρες αποστολής, με 265 συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα.

Η αποστολή συνδέθηκε με τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν και ήταν από τις πιο απαιτητικές για το Πολεμικό Ναυτικό.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής καταγράφηκαν οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ υπήρξαν προβλήματα ψυχικής υγείας και χαμηλό ηθικό.

Υπήρξαν καταγγελίες για ελλείψεις σε βασικά είδη, όπως τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής, λόγω της παρατεταμένης παραμονής στη θάλασσα.

Το USS George Washington ανέλαβε τη θέση του USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή μετά την αποδέσμευση του τελευταίου τον Αύγουστο. Snapshot powered by AI

Στο Σαν Ντιέγκο επέστρεψε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο απαιτητικές αποστολές των τελευταίων ετών για το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Το πλοίο μετά από 321 ημέρες αποστολής, παρέμεινε 265 συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα, στο πλαίσιο μιας ανάπτυξης που διήρκεσε συνολικά περίπου δέκα μήνες και περιλάμβανε τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Η αποστολή του Lincoln είχε βρεθεί έντονα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς τους τελευταίους μήνες είχαν πληθύνει οι αναφορές για μεγάλη πίεση στο πλήρωμα, προβλήματα ψυχικής υγείας και χαμηλό ηθικό.

Οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε ενημερώσει το Κογκρέσο ότι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης καταγράφηκαν οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Παράλληλα, είχαν υπάρξει καταγγελίες για ελλείψεις σε βασικά είδη, από τρόφιμα μέχρι προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς η παραμονή του αεροπλανοφόρου στη θάλασσα παρατεινόταν.

Το Ναυτικό είχε αρχικά υποβαθμίσει τις αναφορές για προβλήματα επί του πλοίου, ενώ τον Αύγουστο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σχολιάσει ότι η πολύμηνη ανάπτυξη του Lincoln «δεν ήταν ούτε κατά διάνοια αρκετά μεγάλη».

Το USS George Washington πήρε τη θέση του

Το USS Abraham Lincoln αποδεσμεύτηκε από την περιοχή της Μέσης Ανατολής τον Αύγουστο, όταν τη θέση του ανέλαβε το USS George Washington, αεροπλανοφόρο που επιχειρεί συνήθως στην περιοχή της Ασίας.

Με την επιστροφή του στο Σαν Ντιέγκο ολοκληρώνεται μια αποστολή που, πέρα από τον στρατιωτικό της ρόλο, άνοιξε συζήτηση στις ΗΠΑ για τα όρια των παρατεταμένων αναπτύξεων και τις επιπτώσεις τους στα πληρώματα.