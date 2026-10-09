Νέα υπόθεση κατασκοπείας στην Ευρώπη: Συνελήφθησαν 4 Ουκρανοί στην Αυστρία

Snapshot Τέσσερις Ουκρανοί συνελήφθησαν στη Βιέννη ως ύποπτοι για κατασκοπεία, μεταξύ των οποίων δύο δημοσιογράφοι.

Τρεις από τους συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, ενώ ένας δημοσιογράφος αφέθηκε ελεύθερος μετά από 12 ώρες κράτησης.

Ο δημοσιογράφος Μιχαήλ Τκατς αφέθηκε ελεύθερος, αλλά δεν έχουν επιστραφεί οι συσκευές επικοινωνίας του.

Ο κάμεραμαν Γιαροσλάβ Μπονταρένκο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της κράτησής του και αναμένεται να αφεθεί σύντομα ελεύθερος.

Η ουκρανική πρεσβεία στη Βιέννη ζητεί εξηγήσεις από τις αυστριακές αρχές για τους λόγους και τις συνέπειες των συλλήψεων. Snapshot powered by AI

Τέσσερις Ουκρανοί συνελήφθησαν στη Βιέννη αυτή την εβδομάδα ως ύποπτοι για διενέργεια κατασκοπείας, δήλωσε σήμερα ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ.

Η εφημερίδα Ukrainska Pravda ανακοίνωσε ότι μεταξύ των συλληφθέντων ήταν δύο δημοσιογράφοι της.Ο Κάρνερ δήλωσε ότι τρεις εξακολουθούν να είναι υπό κράτηση, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες επειδή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το αυστριακό ειδησεογραφικό πρακτορείο APA μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πρεσβείας στη Βιέννη δήλωσε ότι περιμένει εξηγήσεις από τις αυστριακές αρχές για τις συνέπειες και τους νόμιμους λόγους των συλλήψεων.

AP

Η αρχισυντάκτρια της «Ukrainska Pravda», Σεβγκίλ Μουσαΐεβα, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook ότι ο δημοσιογράφος Μιχαήλ Τκατς που ασχολείται με την ερευνητική δημοσιογραφία αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από περισσότερες από 12 ώρες κράτησης την Πέμπτη στη Βιέννη.

«Ωστόσο, οι συσκευές επικοινωνίας του δεν έχουν επιστραφεί, οπότε η συντακτική ομάδα δεν είναι προς το παρόν σε θέση να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του», ανέφερε. Είπε επίσης ότι ο κάμεραμαν Γιαροσλάβ Μπονταρένκο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της κράτησής του.«Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε την κατάσταση της διαδικασίας για τους δύο δημοσιογράφους», πρόσθεσε.

Το αυστριακό περιοδικό «Profil» ανέφερε ότι ο Μπονταρένκο θα αφεθεί σύντομα ελεύθερος, επικαλούμενο μια εκπρόσωπο της Εισαγγελίας της Βιέννης. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο άλλοι άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν τη Δευτέρα, είναι ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ μιας ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών και παραμένουν υπό κράτηση ενόσω συνεχίζεται η έρευνα.