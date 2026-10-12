Εφιάλτης για μητέρα 6 παιδιών: Έχασε άκρα και χείλη από μετεγχειρητική λοίμωξη

Snapshot Η Trisha Stevens, μητέρα έξι παιδιών, υπέστη σοβαρή μετεγχειρητική λοίμωξη από στρεπτόκοκκο ομάδας Α μετά από υστερεκτομή, που οδήγησε σε σηψαιμία, σηπτικό σοκ και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Λόγω των επιπλοκών, η Stevens υπέστη πολλαπλούς ακρωτηριασμούς στα άκρα και μόνιμη παράλυση από τη μέση και κάτω, καθώς και απώλεια τμημάτων από τα χείλη και τη γλώσσα της.

Η οικογένεια της Stevens αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες καθώς η ίδια δεν μπορεί να εξυπηρετήσει βασικές ανάγκες και χρειάζεται συνεχή φροντίδα.

Η αγωγή που κατατέθηκε αποδίδει ευθύνες στους γιατρούς για καθυστερημένη αναγνώριση και αντιμετώπιση της λοίμωξης, χωρίς όμως να έχει εκδικαστεί η υπόθεση.

Η νοσηλεία της Stevens διήρκησε πάνω από τρεις μήνες και εμπλέκονται πολλοί ιατρικοί φορείς και επαγγελματίες στην αγωγή που εκκρεμεί στα δικαστήρια. Snapshot powered by AI

Για την Trisha Stevens, τίποτα δεν προμήνυε ότι ένα προγραμματισμένο χειρουργείο θα άνοιγε τον δρόμο για μια μάχη επιβίωσης που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή της. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η 46χρονη μητέρα έξι παιδιών βρέθηκε αντιμέτωπη με σηψαιμία, πολλαπλούς ακρωτηριασμούς και μόνιμη παράλυση, ενώ δύο χρόνια αργότερα η οικογένειά της εξακολουθεί να ζει με τις συνέπειες εκείνων των ημερών.

Η Trisha Stevens, σύζυγος πυροσβέστη στο Πόρτλαντ, υποβλήθηκε σε υστερεκτομή τον Οκτώβριο του 2024. Σύμφωνα με την αγωγή, μέσα στις επόμενες εβδομάδες εμφάνισε λοίμωξη από στρεπτόκοκκο ομάδας Α, σηψαιμία, σηπτικό σοκ και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Οι επιπλοκές ήταν τόσο βαριές, ώστε χρειάστηκε να υποβληθεί σε σειρά ακρωτηριασμών και επεμβάσεων: έχασε και τα δύο πόδια πάνω από το γόνατο, το δεξί της χέρι στον καρπό, μεγάλο μέρος του αριστερού χεριού, καθώς και τμήματα από τα χείλη και τη γλώσσα της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω.

Η Trisha Stevens με τον σύζυγό της

«Οι βλάβες είναι βαθιές και μόνιμες»

Η αγωγή χαρακτηρίζει τις βλάβες της «καταστροφικές», «βαθιές» και «μόνιμες». Ο δικηγόρος της οικογένειας, Rhett Fraser, ανέφερε ότι πριν αρρωστήσει η Stevens ήταν μια πλήρως ανεξάρτητη μητέρα και ενεργό μέλος της οικογένειάς της.

«Φρόντιζε την οικογένειά της, διαχειριζόταν την καθημερινότητα του σπιτιού, οδηγούσε, μαγείρευε, καθάριζε και συμμετείχε στις δραστηριότητες των παιδιών της», ανέφερε. Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει μόνη τις βασικές της ανάγκες, να αλλάξει θέση στο σώμα της ή να φάει χωρίς βοήθεια, ενώ αντιμετωπίζει και δυσκολίες στην άρθρωση ορισμένων ήχων.

Η αγωγή αναφέρει ακόμη ότι χρειάζεται καθημερινή φροντίδα για έλκη πίεσης στο δέρμα. Το χειρουργείο και τα πρώτα συμπτώματαΣύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στις 4 Οκτωβρίου 2024 η Stevens, τότε 44 ετών, εισήχθη για αφαίρεση των σαλπίγγων και προγραμματισμένη ρομποτικά υποβοηθούμενη ολική λαπαροσκοπική υστερεκτομή.

Στις 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μετεγχειρητικός έλεγχος. Δύο ημέρες αργότερα, στις 19 Οκτωβρίου, ενώ κατέβαινε τις κερκίδες σε αγώνα ποδοσφαίρου του γιου της, ένιωσε ξαφνικά ένα έντονο «σκίσιμο» και «σκάσιμο» χαμηλά στην κοιλιά, σύμφωνα με την αγωγή. Αρχικά θεώρησε ότι μπορεί να επρόκειτο για κάποια γαστρεντερική ίωση, καθώς ένα από τα παιδιά της είχε επίσης αρρωστήσει. Όμως μέχρι τις 22 Οκτωβρίου η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Είχε κοιλιακές κράμπες, χαμηλό πυρετό, διάρροια και, σύμφωνα με την αγωγή, απέβαλε θρόμβο αίματος «στο μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ».

Η Trisha Stevens με τον σύζυγό της στο νοσοκομείο

Η καταγγελία για την τηλεφωνική επικοινωνία με την κλινική

Η Stevens επικοινώνησε με το Bridgetown Medical Group και, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, νοσηλεύτρια της συνέστησε να ξεκουραστεί, να πίνει υγρά και να επιστρέψει στο ιατρείο μόνο αν εμφανιστεί νέος θρόμβος.

Περίπου 13 ώρες αργότερα, όμως, τα συμπτώματά της είχαν χειροτερέψει τόσο ώστε μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Mount Hood Medical Center με, όπως υποστηρίζει η αγωγή, ενδείξεις εξελισσόμενης σηψαιμίας.

Η αγωγή αποδίδει ευθύνες στους γιατρούς που την ανέλαβαν, υποστηρίζοντας ότι δεν αναγνώρισαν εγκαίρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και ότι αρχικά θεωρήθηκε πως η λοίμωξη μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο με αντιβιοτικά αντί για άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν θέσεις της ενάγουσας πλευράς και δεν έχουν κριθεί δικαστικά.

Στρεπτόκοκκος, σηπτικό σοκ και πολυοργανική ανεπάρκεια

Οι εξετάσεις φέρεται να έδειξαν λοίμωξη από στρεπτόκοκκο ομάδας Α. Η κατάσταση της Stevens συνέχισε να επιδεινώνεται και, σύμφωνα με την αγωγή, εμφάνισε σηπτικό σοκ και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Κατά τη διάρκεια της κρίσιμης αυτής περιόδου, μειωμένη αιμάτωση ή απόφραξη στη σπονδυλική στήλη φέρεται να προκάλεσε μόνιμη παράλυση από τη μέση και κάτω. Ακολούθησαν πολλαπλές επεμβάσεις μέσα σε διάστημα αρκετών εβδομάδων.

Οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών πάνω από το γόνατο, του δεξιού χεριού στον καρπό, μεγάλου τμήματος του αριστερού χεριού, καθώς και στην αφαίρεση τμημάτων από τα χείλη και τη γλώσσα της.

Η 46χρονη νοσηλεύτηκε συνολικά για περισσότερους από τρεις μήνες.

Στην αγωγή κατονομάζονται το Bridgetown Medical Group και ο Dr. Alvin Nakamura, ο οποίος, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, πραγματοποίησε το χειρουργείο και παρείχε μετεγχειρητική φροντίδα.

Επίσης κατονομάζονται το Legacy Mount Hood Medical Center, το Legacy Health και οι γιατροί Gregory Eilers και Robert Azar, οι οποίοι φέρεται να συμμετείχαν στη φροντίδα της όταν έφτασε στα επείγοντα.

Το Legacy Health αρνήθηκε να σχολιάσει λόγω της εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας, ενώ οι υπόλοιποι εναγόμενοι είτε δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν είτε δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.Η αγωγή κατατέθηκε στο Multnomah County Circuit Court.

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