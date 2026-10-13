Δηλητηρίαζε 18 μήνες τη συνάδελφό του - Της έριχνε κάδμιο στο νερό - Στη δημοσιότητα το βίντεο

Snapshot Μία γυναίκα κατέγραψε με κάμερες τον συνάδελφό της David Xu να τη δηλητηριάζει με κάδμιο στο φαγητό και το νερό της επί 18 μήνες μεταξύ 2017 και 2019.

Το δηλητήριο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα υγείας στο θύμα, που χρειάστηκε επείγουσα νοσοκομειακή φροντίδα.

Ο δράστης καταδικάστηκε με συμφωνία ενοχής σε δύο χρόνια αναστολή, αποφεύγοντας την ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο Xu αιτείται την απόσυρση της κακούργηματικής καταδίκης του μέσω διαδικασίας διαγραφής ποινικού μητρώου.

Το βίντεο που δημοσιοποίησε το θύμα δείχνει τον δράστη να παραποιεί το μπουκάλι νερού με επίπεδα καδμίου τρεισήμισι εκατομμύρια φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Snapshot powered by AI

Οι ανεξήγητες αδιαθεσίες μίας γυναίκας, την υποψίασαν πως κάτι συνέβενε στον χώρο εργασίας της, τοποθέτησε κάμερες για να ανακαλύψει ότι ένας συνάδελφός της, τη δηλητηρίαζε ρίχνοντας κάδμιο στο φαγητό και το νερό της.

Η γυναίκα, χημικός μηχανικός του Μπέρκλεϊ, κατέγραψε τον συνάδελφό της David Xu, να προσθέτει κρυφά το τοξικό βαρύ μέταλλο, στα τρόφιμά της και το νερό της, για σχεδόν 18 μήνες μεταξύ 2017 και 2019. Το θύμα υπέστη σημαντικά προβλήματα υγείας και μερικές φορές χρειάστηκε επείγουσα φροντίδα σε νοσοκομείο.

Η γυναίκα τώρα δημοσιοποιεί το βίντεο που συνέβαλε στη σύλληψή του, το 2019, καθώς ο δράστης στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ενοχής, τιμωρήθηκε με δύο χρόνια αναστολή και τώρα επιδιώκει να αποσυρθεί η καταδίκη του για κακούργημα. Σε αντίθετη περίπτωση θα είχε καταδικαστεί σε ισόβια.

Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή και ως «διαγραφή ποινικού μητρώου».

Το βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό KGO-TV το Σάββατο, τον δείχνει να παραποιεί το μπουκάλι νερού της. Όπως αναφέρει η «The San Francisco Standard», το μπουκάλι περιείχε επίπεδα καδμίου τρεισήμισι εκατομμύρια φορές υψηλότερα από το ομοσπονδιακό όριο για το πόσιμο νερό.