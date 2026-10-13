Βέλγιο: Νεκρός αστυνομικός από πυροβολισμό - Σε υπόθεση ναρκωτικών επικεντρώνεται η έρευνα

Τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η υπόθεση συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Βέλγιο: Νεκρός αστυνομικός από πυροβολισμό - Σε υπόθεση ναρκωτικών επικεντρώνεται η έρευνα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 41χρονος Βέλγος αστυνομικός σκοτώθηκε από πυροβολισμό κατά την καταδίωξη ενός κλεμμένου οχήματος στις Βρυξέλλες.
  • Η υπόθεση συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών, καθώς βρέθηκαν ναρκωτικά στο κλεμμένο αυτοκίνητο.
  • Ένας ανακριτής χειρίζεται την υπόθεση ως δολοφονία με επιβαρυντικές περιστάσεις που μπορεί να επιφέρουν ισόβια κάθειρξη.
  • Ο αστυνομικός πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ ερευνούσε μόνος του το όχημα και δεν βρέθηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.
  • Στις Βρυξέλλες καταγράφονται συχνά περιστατικά με πυροβολισμούς που συνδέονται κυρίως με εγκληματικές συμμορίες ναρκωτικών.
Snapshot powered by AI

Ένας Βέλγος αστυνομικός πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις Βρυξέλλες τη χθεσινή νύχτα, κατά την καταδίωξη ενός κλεμμένου οχήματος, και πολλοί ύποπτοι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα των Βρυξελλών. Τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η υπόθεση συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο εισαγγελέας των Βρυξελλών Ζουλιάν Μοϊνίλ αρνήθηκε να αναφερθεί στα προφίλ των υπόπτων, αλλά επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν ναρκωτικά στο κλεμμένο όχημα κάτι που, όπως είπε, υποδεικνύει την εμπλοκή διακινητών ναρκωτικών.

Ένας ανακριτής έχει αναλάβει την υπόθεση κάνοντας λόγο για δολοφονία με επιβαρυντικές περιστάσεις που επισύρουν πιθανή ισόβια κάθειρξη, δήλωσε ο εισαγγελέας. Το περιστατικό συνέβη τη νύχτα στον περιοχή Ζετ των Βρυξελλών.

Το θύμα, ο 41χρονος Νορντίν, ήταν μέλος της ομάδας δράσης της αστυνομίας που κλήθηκε στον τόπο μιας κλοπής αυτοκινήτου που σημειώθηκε χθες γύρω στις 23:00 στη Βαλλωνική Βραβάντη, νότια των Βρυξελλών.

Χάρη στην πινακίδα κυκλοφορίας, το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στον περιφερειακό δρόμο των Βρυξελλών και περιπολικά το καταδίωξαν σε έναν δρόμο στο Ζετ, όπου και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε. Στη συνέχεια, οργανώθηκε επιχείρηση παρακολούθησης για τη σύλληψη των δραστών.

Ένας από τους αστυνομικούς πυροβολήθηκε στο κεφάλι όταν πήγε μόνος του πεζός για να ερευνήσει το όχημα, εξήγησε ο Ζουλιάν Μοϊνίλ.

Οι συνάδελφοί του δεν είδαν τους πυροβολισμούς. Τον βρήκαν αναίσθητο στο έδαφος και διασώστες που στάλθηκαν στο σημείο δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. «Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι πυροβολήθηκε στο κεφάλι», τόνισε ο εισαγγελέας των Βρυξελλών. Δεν είπε αν το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε ανάμεσα στα όπλα που εντοπίστηκαν στο σημείο.

«Το σοκ και η θλίψη είναι τεράστια», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Αννελίς Φερλίντεν στο X.

«Δεν μπορούμε ποτέ να ευχαριστήσουμε αρκετά τους άνδρες και τις γυναίκες που εκτελούν τα καθήκοντά τους καθημερινά με απόλυτο θάρρος και μερικές φορές ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους για την ασφάλεια όλων μας», αντέδρασε ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Στις Βρυξέλλες σημειώνονται τακτικά περιστατικά με πυροβολισμούς, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων συνδέεται με αντιπαλότητες μεταξύ εγκληματικών συμμοριών που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Στα τέλη Αυγούστου, ο Μοϊνίλ ανέφερε περίπου 170 περιστατικά με πυροβολισμούς στην πρωτεύουσα του Βελγίου από τις αρχές του 2025.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:17ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα στην εποχή των θαλάσσιων drones - Ο πυρπολητής, το στοίχημα Δένδια και οι εντυπωσιακές εικόνες

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Νεκρός αστυνομικός από πυροβολισμό - Σε υπόθεση ναρκωτικών επικεντρώνεται η έρευνα

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρευνα Action24: Πρώτη η ΝΔ με double score από ΕΛΑΣ - Ποια κόμματα μπαίνουν Βουλή - Τι ενοχλεί τους πολίτες, τι λένε για αλαζονεία

19:03LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η πρεμιέρα, το μεγάλο στοίχημα, οι συνεργάτες και οι «αντίπαλοι»

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση ΤΕΕ σε Δούκα για Γκράβα: Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο

18:54LIFESTYLE

Κόρτνεϊ Κοξ και Κέιτ Χάντσον έκλεψαν τις εντυπώσεις σε παραλία της Χαβάης πριν από τον λαμπερό γάμο της Τζένιφερ Μέγιερ

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητές: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το στεγαστικό με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου» - «Δεν μας άρεσε αυτό που διαβάσαμε»

18:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη-«μαμούθ» από Ρομά: Απέσπασαν 150.000 ευρώ από τα θύματά τους σε Ψυχικό και Μαρούσι - Έκαναν τους υπάλληλους της ΔΕΗ

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις επιζώντων της τραγωδίας - «Είχα ζήσει έναν πόλεμο εκεί μέσα»

18:14ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Επικίνδυνο «κοκτέιλ» βροχής και ανέμων τις επόμενες ώρες – Για ποιες περιοχές έρχεται δύσκολη νύχτα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη αντίδραση Γκίλφοϊλ μετά την αποπομπή της: Θα είμαι πάντα ευγνώμων σε Τραμπ και Ρούμπιο

18:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: «Φλέρταρε» με τις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της 51χρονης που πέθανε ενώ έκανε αιμοκάθαρση - Τα αποτελέσματα της νεκροψίας

17:57ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακό: Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν συμφώνησαν να παραστούν μαζί σε φεστιβάλ στην Πύλα

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τη δολοφονία διάσημου πλαστικού χειρουργού στην Ισπανία - Τον εκτέλεσαν μέσα στην κλινική του - Οι απειλές που είχε δεχθεί πριν μήνες

17:42ΕΘΝΙΚΑ

Πώς σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς - 122 χρόνια από το θάνατο του «καπετάν Μίκη Ζέζα»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν στην Κόρινθο - Βίντεο

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Παραίτηση Γκίλφοϊλ: Πρώτο θέμα στα αμερικανικά μέσα - Πώς μεταδίδουν την απόφαση του Λευκού Οίκου Wall Street Journal , New York Times, CNN και AP

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:01ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου Ιρανού που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

18:14ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Επικίνδυνο «κοκτέιλ» βροχής και ανέμων τις επόμενες ώρες – Για ποιες περιοχές έρχεται δύσκολη νύχτα

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο - Συγκρούστηκε μοτοσικλέτα με ΙΧ

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, ήχησε το 112 – «Ποτάμια» οι δρόμοι, κλειστά σχολεία, φόβοι για δύσκολη νύχτα

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ανατριχιαστικά πλάνα: Τραβάει βίντεο να πλησιάζει την τίγρη, λίγο πριν τον κατακρεουργήσει - Αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου» - «Δεν μας άρεσε αυτό που διαβάσαμε»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της 51χρονης που πέθανε ενώ έκανε αιμοκάθαρση - Τα αποτελέσματα της νεκροψίας

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

09:27WHAT THE FACT

Το μουλάρι που βοήθησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και εξασφάλισε ισόβια σύνταξη

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ ζήτησε από την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί από πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη αντίδραση Γκίλφοϊλ μετά την αποπομπή της: Θα είμαι πάντα ευγνώμων σε Τραμπ και Ρούμπιο

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρευνα Action24: Πρώτη η ΝΔ με double score από ΕΛΑΣ - Ποια κόμματα μπαίνουν Βουλή - Τι ενοχλεί τους πολίτες, τι λένε για αλαζονεία

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι έδειξαν οι έλεγχοι στο δεύτερο ιατρείο των γιατρών - Ο εξοπλισμός που απομακρύνθηκε - Στο «φως» νέα ντοκουμέντα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση με την κατάταξη της ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της - Στο ίδιο σπίτι πήγαινε και το παιδί της

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι «κόκκινες» περιοχές για τις επόμενες ώρες - Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης για αεροσκάφος που έφτασε από Κέρκυρα - Απογειώθηκαν και Eurofighter

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ