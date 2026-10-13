Βέλγιο: Νεκρός αστυνομικός από πυροβολισμό - Σε υπόθεση ναρκωτικών επικεντρώνεται η έρευνα

Snapshot Ένας 41χρονος Βέλγος αστυνομικός σκοτώθηκε από πυροβολισμό κατά την καταδίωξη ενός κλεμμένου οχήματος στις Βρυξέλλες.

Η υπόθεση συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών, καθώς βρέθηκαν ναρκωτικά στο κλεμμένο αυτοκίνητο.

Ένας ανακριτής χειρίζεται την υπόθεση ως δολοφονία με επιβαρυντικές περιστάσεις που μπορεί να επιφέρουν ισόβια κάθειρξη.

Ο αστυνομικός πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ ερευνούσε μόνος του το όχημα και δεν βρέθηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Στις Βρυξέλλες καταγράφονται συχνά περιστατικά με πυροβολισμούς που συνδέονται κυρίως με εγκληματικές συμμορίες ναρκωτικών. Snapshot powered by AI

Ένας Βέλγος αστυνομικός πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις Βρυξέλλες τη χθεσινή νύχτα, κατά την καταδίωξη ενός κλεμμένου οχήματος, και πολλοί ύποπτοι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα των Βρυξελλών. Τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η υπόθεση συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο εισαγγελέας των Βρυξελλών Ζουλιάν Μοϊνίλ αρνήθηκε να αναφερθεί στα προφίλ των υπόπτων, αλλά επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν ναρκωτικά στο κλεμμένο όχημα κάτι που, όπως είπε, υποδεικνύει την εμπλοκή διακινητών ναρκωτικών.

Ένας ανακριτής έχει αναλάβει την υπόθεση κάνοντας λόγο για δολοφονία με επιβαρυντικές περιστάσεις που επισύρουν πιθανή ισόβια κάθειρξη, δήλωσε ο εισαγγελέας. Το περιστατικό συνέβη τη νύχτα στον περιοχή Ζετ των Βρυξελλών.

Το θύμα, ο 41χρονος Νορντίν, ήταν μέλος της ομάδας δράσης της αστυνομίας που κλήθηκε στον τόπο μιας κλοπής αυτοκινήτου που σημειώθηκε χθες γύρω στις 23:00 στη Βαλλωνική Βραβάντη, νότια των Βρυξελλών.

Χάρη στην πινακίδα κυκλοφορίας, το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στον περιφερειακό δρόμο των Βρυξελλών και περιπολικά το καταδίωξαν σε έναν δρόμο στο Ζετ, όπου και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε. Στη συνέχεια, οργανώθηκε επιχείρηση παρακολούθησης για τη σύλληψη των δραστών.

Ένας από τους αστυνομικούς πυροβολήθηκε στο κεφάλι όταν πήγε μόνος του πεζός για να ερευνήσει το όχημα, εξήγησε ο Ζουλιάν Μοϊνίλ.

Οι συνάδελφοί του δεν είδαν τους πυροβολισμούς. Τον βρήκαν αναίσθητο στο έδαφος και διασώστες που στάλθηκαν στο σημείο δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. «Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι πυροβολήθηκε στο κεφάλι», τόνισε ο εισαγγελέας των Βρυξελλών. Δεν είπε αν το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε ανάμεσα στα όπλα που εντοπίστηκαν στο σημείο.

«Το σοκ και η θλίψη είναι τεράστια», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Αννελίς Φερλίντεν στο X.

«Δεν μπορούμε ποτέ να ευχαριστήσουμε αρκετά τους άνδρες και τις γυναίκες που εκτελούν τα καθήκοντά τους καθημερινά με απόλυτο θάρρος και μερικές φορές ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους για την ασφάλεια όλων μας», αντέδρασε ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Στις Βρυξέλλες σημειώνονται τακτικά περιστατικά με πυροβολισμούς, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων συνδέεται με αντιπαλότητες μεταξύ εγκληματικών συμμοριών που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Στα τέλη Αυγούστου, ο Μοϊνίλ ανέφερε περίπου 170 περιστατικά με πυροβολισμούς στην πρωτεύουσα του Βελγίου από τις αρχές του 2025.

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