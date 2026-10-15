Ζελένσκι: Νέα χτυπήματα σε ρωσικά διυλιστήρια μετά την «προδοσία» Τραμπ - «Μέχρι εδώ ήταν»

Ο Ουκρανός πρόεδρος προαναγγέλλει ότι η Ουκρανία θα ξεκινήσει και πάλι τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ζελένσκι: Νέα χτυπήματα σε ρωσικά διυλιστήρια μετά την «προδοσία» Τραμπ - «Μέχρι εδώ ήταν»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα επαναλάβει επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, παρά την ενεργειακή εκεχειρία που πρότεινε ο Τραμπ.
  • Το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία για παραβίαση της εκεχειρίας με επιθετικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας ζημιές σε 26 εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τέσσερις τερματικούς σταθ πετρελαίου και φυσικού αερίου.
  • Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα σταματήσει τις επιθέσεις μόνο αν λάβει περισσότερα αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα Patriot ως ελάχιστο αντάλλαγμα.
  • Αποκάλυψε ότι οι περιορισμοί στην πρόσβαση του ουκρανικού στρατού στο δορυφορικό ίντερνετ Starlink οφείλονταν σε αμερικανική πολιτική απόφαση και όχι σε τεχνικό πρόβλημα.
  • Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο Τραμπ για προδοσία και επιλογή της λάθος πλευράς της ιστορίας, εκφράζοντας απογοήτευση για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας υπό την προηγούμενη αμερικανική διοίκηση.
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Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξη στους Financial Times, καθώς οι σχέσεις του Ουκρανού προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ κινούνται σε τεντωμένο σχοινί. «Το μπλόκο (σ.σ. των επιθέσεων σε διυλιστήρια) τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν», δήλωσε ο Ζελένσκι παρά την ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Μέχρι στιγμής το Κίεβο καταγγέλλει ότι η εκεχειρία δεν τηρήθηκε από την ρωσική πλευρά που συνέχισε τα πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ρωσική επίθεση ήταν «απολύτως σκόπιμη και επιδεικτική ως προς την κλίμακά της».

«Η Ρωσία δεν έχει δείξει ποτέ στο παρελθόν τόσο επιδεικτική έλλειψη σεβασμού προς τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν. Ανέφερε ότι υπέστησαν ζημιές 26 εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τέσσερις τερματικοί σταθμοί πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ερωτηθείς αν η Ουκρανία θα ήταν διατεθειμένη να σταματήσει τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις αν επρόκειτο με τον τρόπο αυτό να αποκατασταθούν οι σχέσεις της με τον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι είπε στη βρετανική εφημερίδα ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει μόνο αν σε αντάλλαγμα του δίνονταν περισσότερα αμερικανικής κατασκευής αντιπυραυλικά συστήματα Patriot. Εξήγησε ότι αυτό θα ήταν το «ελάχιστο» που θα μπορούσε να δεχθεί.

Germany Russia Ukraine War

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάνει στο Παλάτι Bellevue για συνομιλίες με τον Γερμανό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ στο Βερολίνο(2025)

AP/Markus Schreiber

«Δεν ήταν τεχνικό το πρόβλημα με το Starlink»

Παράλληλα ο Ζελένσκι αποκάλυψε για τους χθεσινούς περιορισμούς της πρόσβασης των ουκρανικών δυνάμεων στο Starlink ότι Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν από Αμερικανούς ομολόγους ότι «αν δεν σταματήσετε (τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις), θα μπλοκάρουμε την παροχή πληροφοριών».

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οι περιορισμοί στην πρόσβαση παρουσιάστηκαν στη συνέχεια ως τεχνική βλάβη και προβλήματα με το δορυφορικό ίντερνετ Starlink. «Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα, ήταν η βούληση», είπε στους Financial Times. Νωρίτερα ο Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στο Χ είχε επιβεβαιώσει ότι το Starshield, η υπηρεσία του Starlink στον στρατιωτικό τομέα τελεί υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης, και «οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή τη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά τον POTUS [σ.σ. τον πρόεδρο των ΗΠΑ]».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε την προθυμία της Ουάσινγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα και τον προφανή θαυμασμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρουν οι Financial Times.

Έλον Μασκ

«Ο Τραμπ μας πρόδωσε»

Σε ερώτηση του Πιρς Μόργκαν αν τον είχε προδώσει η κυβέρνηση Τραμπ ο Ζελένσκι απάντησε ξεκάθαρα «ναι» και προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι βρίσκεται στην λάθος πλευρά της Ιστορίας. «Είναι κρίμα που χάνουμε έναν ισχυρό σύμμαχο. Είναι οδυνηρό όταν ο πρόεδρος Τραμπ επιλέγει τη μία πλευρά – όχι τη δική μας... Πιστεύω ότι οι σύμβουλοί του κάνουν λάθος. Δεν ξέρω ποιος τον πιέζει... Αυτή δεν είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

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