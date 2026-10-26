Σκωτία: Ισχυροί άνεμοι «γύρισαν» καταρράκτη προς τα πάνω στο Λεργκ – Εντυπωσιακό βίντεο

Snapshot Στο Λεργκ της Σκωτίας, οι άνεμοι της καταιγίδας Μποέλο ήταν τόσο ισχυροί που ο καταρράκτης ανέβηκε αντί να πέσει.

Οι ριπές ανέμου έφτασαν έως 135 χλμ./ώρα σε ορισμένες περιοχές της Σκωτίας, προκαλώντας πλημμύρες κυρίως στα δυτικά.

Η καταιγίδα προκάλεσε κλείσιμο δρόμων, ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε τρένα, πτήσεις και ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με την εταιρεία CalMac να ακυρώνει πολλά δρομολόγια.

Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στη Σκωτία έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ πορτοκαλί προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους παρέμειναν σε ισχύ σε Σκωτία και βόρεια Αγγλία.

Αρκετές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που προκάλεσε η καταιγίδα. Snapshot powered by AI

Τη δύναμη των ανέμων που έφερε η κακοκαιρία Μποέλο στη Βρετανία αποτυπώνει ένα εντυπωσιακό βίντεο από το Λεργκ, στα Χάιλαντς της Σκωτίας.

Οι ριπές ήταν τόσο ισχυρές, ώστε το νερό ενός καταρράκτη, αντί να πέφτει προς τα κάτω, παρασυρόταν από τον άνεμο προς την αντίθετη κατεύθυνση και σηκωνόταν στον αέρα.

Το ασυνήθιστο θέαμα καταγράφηκε την ώρα που η κακοκαιρία έπληττε με ιδιαίτερη ένταση τη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία.

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Σε ορισμένες περιοχές της Σκωτίας οι ριπές έφτασαν τα 84 μίλια την ώρα, περίπου 135 χλμ./ώρα, ενώ πλημμύρες σημειώθηκαν κυρίως στα δυτικά της χώρας.

Προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπές ρεύματος

Η κακοκαιρία Μποέλο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, με δρόμους να κλείνουν εξαιτίας πλημμυρών και πεσμένων δέντρων, ενώ σημειώθηκαν ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε τρένα, πτήσεις και ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία CalMac αναγκάστηκε να ακυρώσει μεγάλο μέρος των δρομολογίων της, καθώς οι συνθήκες στη θάλασσα δεν επέτρεπαν την ασφαλή εκτέλεσή τους.

Παράλληλα, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στη Σκωτία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τα συνεργεία να επιχειρούν για την αποκατάσταση των βλαβών.

Πορτοκαλί προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους παρέμειναν σε ισχύ σε μεγάλο μέρος της Σκωτίας και σε περιοχές της βόρειας Αγγλίας, ενώ αρκετές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας.

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