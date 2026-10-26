Σκωτία: Ισχυροί άνεμοι «γύρισαν» καταρράκτη προς τα πάνω στο Λεργκ – Εντυπωσιακό βίντεο

Το εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε στο Λεργκ, στα Χάιλαντς της Σκωτίας, την ώρα που η καταιγίδα Μποέλο σάρωνε τη Βρετανία με θυελλώδεις ανέμους, πλημμύρες και διακοπές ρεύματος.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σκωτία: Ισχυροί άνεμοι «γύρισαν» καταρράκτη προς τα πάνω στο Λεργκ – Εντυπωσιακό βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στο Λεργκ της Σκωτίας, οι άνεμοι της καταιγίδας Μποέλο ήταν τόσο ισχυροί που ο καταρράκτης ανέβηκε αντί να πέσει.
  • Οι ριπές ανέμου έφτασαν έως 135 χλμ./ώρα σε ορισμένες περιοχές της Σκωτίας, προκαλώντας πλημμύρες κυρίως στα δυτικά.
  • Η καταιγίδα προκάλεσε κλείσιμο δρόμων, ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε τρένα, πτήσεις και ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με την εταιρεία CalMac να ακυρώνει πολλά δρομολόγια.
  • Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στη Σκωτία έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ πορτοκαλί προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους παρέμειναν σε ισχύ σε Σκωτία και βόρεια Αγγλία.
  • Αρκετές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που προκάλεσε η καταιγίδα.
Snapshot powered by AI

Τη δύναμη των ανέμων που έφερε η κακοκαιρία Μποέλο στη Βρετανία αποτυπώνει ένα εντυπωσιακό βίντεο από το Λεργκ, στα Χάιλαντς της Σκωτίας.

Οι ριπές ήταν τόσο ισχυρές, ώστε το νερό ενός καταρράκτη, αντί να πέφτει προς τα κάτω, παρασυρόταν από τον άνεμο προς την αντίθετη κατεύθυνση και σηκωνόταν στον αέρα.

Το ασυνήθιστο θέαμα καταγράφηκε την ώρα που η κακοκαιρία έπληττε με ιδιαίτερη ένταση τη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία.

https://www.instagram.com/reel/De7P2galdTj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε ορισμένες περιοχές της Σκωτίας οι ριπές έφτασαν τα 84 μίλια την ώρα, περίπου 135 χλμ./ώρα, ενώ πλημμύρες σημειώθηκαν κυρίως στα δυτικά της χώρας.

Προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπές ρεύματος

Η κακοκαιρία Μποέλο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, με δρόμους να κλείνουν εξαιτίας πλημμυρών και πεσμένων δέντρων, ενώ σημειώθηκαν ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε τρένα, πτήσεις και ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία CalMac αναγκάστηκε να ακυρώσει μεγάλο μέρος των δρομολογίων της, καθώς οι συνθήκες στη θάλασσα δεν επέτρεπαν την ασφαλή εκτέλεσή τους.

Παράλληλα, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στη Σκωτία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τα συνεργεία να επιχειρούν για την αποκατάσταση των βλαβών.

Πορτοκαλί προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους παρέμειναν σε ισχύ σε μεγάλο μέρος της Σκωτίας και σε περιοχές της βόρειας Αγγλίας, ενώ αρκετές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:08ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Βραζιλία: Ο Λούλα ανοίγει τη διαφορά από τον Φλάβιο Μπολσονάρου – Στο 51,31% με καταμετρημένο το 80,75%

01:44ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για τις 64 μόνιμες θέσεις σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας (ΠΕ)

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Στους 50 οι νεκροί από την επίθεση σε χωριό – Πτώματα εντοπίστηκαν σε ποτάμι

01:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Ισχυροί άνεμοι «γύρισαν» καταρράκτη προς τα πάνω στο Λεργκ – Εντυπωσιακό βίντεο

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Μπέρμιγχαμ: Boeing της Jet2 βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση

00:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά – Κοντά στη Σάμη το επίκεντρο

00:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φασούλας για basketgate: «Το γεγονός πλέον είναι η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης εντός της ΕΟΚ»

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Το πλεξιγκλάς ανακυκλώνεται πλήρως για πρώτη φορά - Η επαναστατική μέθοδος

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Σε επίπεδο ηγετών η συζήτηση για το εδαφικό - Νέες συνομιλίες τον Νοέμβριο

23:38LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Το αδημοσίευτο βίντεο από την εγκυμοσύνη της - Το μήνυμα στις μέλλουσες μαμάδες

23:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πετρούνιας: Στο Ρότερνταμ με την οικογένειά του μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Αφρική: Πέντε αγνοούμενοι μετά τη βύθιση πετρελαϊκής πλατφόρμας στην Γκαμπόν

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Στην Ευελπίδων οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι – Ο υπερπολυτελής βίος του επιχειρηματία και οι καταγγελίες «φωτιά»

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Εκλογική ήττα για τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς - Νίκη για τη Φοιτητική Λίστα

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος: «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε», λέει ο δικηγόρος του

22:55LIFESTYLE

The Voice: Η Πάολα τραγούδησε Μαζωνάκη για να κερδίσει παίκτρια και έστειλε φιλί στον ουρανό

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Επισήμως υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές - Μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία-καταιγίδα Boelo: Ένας νεκρός στη Σκωτία από πτώση δέντρου, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

22:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Στη φυλακή ο Λιόλιος και ο Μαυραγάνης μετά τις απολογίες τους

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εντοπίστηκε και διασώθηκε βάρκα με 35 αλλοδαπούς νότια της Γαύδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πετρούνιας: Στο Ρότερνταμ με την οικογένειά του μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί ένας 45χρονος και δύο ηλικιωμένοι 82 και 79 ετών από την πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Η Γάκα αδρανοποίησε την επαγγελματική της δραστηριότητα μία ημέρα μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη γιορτή αύριο, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Η ιστορία του πολιούχου της Θεσσαλονίκης

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Εκλογική ήττα για τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς - Νίκη για τη Φοιτητική Λίστα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Στην Ευελπίδων οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι – Ο υπερπολυτελής βίος του επιχειρηματία και οι καταγγελίες «φωτιά»

18:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Κουμπή, η σχεδιάστρια που δίνει νέα ζωή στην ελληνική παραδοσιακή φορεσιά και την επαναφέρει πάλι στη μόδα

18:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο του Newsbomb.gr: Στις 30/10 δικάζεται ο Mr. Χωριάτικο Άγγελος Γιαννακόπουλος στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

01:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Ισχυροί άνεμοι «γύρισαν» καταρράκτη προς τα πάνω στο Λεργκ – Εντυπωσιακό βίντεο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρούν όσοι τρώνε χουρμάδες αντί για γλυκά: Οφέλη, μερίδες και τι να προσέξετε

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Μπέρμιγχαμ: Boeing της Jet2 βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Βραζιλία: Ο Λούλα ανοίγει τη διαφορά από τον Φλάβιο Μπολσονάρου – Στο 51,31% με καταμετρημένο το 80,75%

20:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: Στο κάδρο τα ντέρμπι με κατάθεση φωτιά -«Ο Μαυραγάνης μιλούσε με διαιτητές πριν τα ματς»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

19:27LIFESTYLE

Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι αργά πια έχασα τον λεβέντη μου»

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Στους 50 οι νεκροί από την επίθεση σε χωριό – Πτώματα εντοπίστηκαν σε ποτάμι

21:49ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυτός είναι ο Ίκαρος της Ομάδας «ΖΕΥΣ» που θα πετάξει με το F-16 στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

20:07ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος κατά των... βιαστικών μετεωρολόγων: «Ο καιρός θα είναι πάντα ατίθασος και δυσκολοπρόβλεπτος» - Τι λέει για την επικείμενη κακοκαιρία

22:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Στη φυλακή ο Λιόλιος και ο Μαυραγάνης μετά τις απολογίες τους

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ