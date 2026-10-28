ΗΠΑ: Χτύπησαν ταχύπλοο στον ανατολικό Ειρηνικό - 5 νεκροί

Snapshot Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν θανατηφόρο πλήγμα σε ταχύπλοο στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας πέντε άτομα που χαρακτήρισαν ναρκοτρομοκράτες.

Το αμερικανικό SOUTHCOM ανέφερε ότι το σκάφος συμμετείχε ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών κατά μήκος γνωστών οδών στην Καραϊβική.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, τα αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη διακίνησης ναρκωτικών έχουν προκαλέσει πάνω από 230 θανάτους.

Οργανώσεις όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία έχουν χαρακτηρίσει αυτά τα πλήγματα παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Η ACLU αποκαλεί τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς» που αποσκοπούν στην πρόκληση φόβου στους Αμερικανούς. Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πέντε άνθρωποι, τους οποίους χαρακτήρισαν ναρκοτρομοκράτες, σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Λατινική Αμερική SOUTHCOM ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ότι «εκτέλεσε θανατηφόρο (...) πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που κινείτο κατά μήκος γνωστών οδών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική».

Επικαλέστηκε «επιβεβαιωμένες πληροφορίες», όπως τις χαρακτήρισε, για την ενεργή συμμετοχή του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Μάλιστα έδωσαν και βίντεο από το πλήγμα στο σκάφος.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του χτυπήματος σκοτώθηκαν « 5 ναρκοτρομοκράτες». Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι τα σκάφη που έχει πλήξει από τον Σεπτέμβριο του 2025 μετέφεραν ναρκωτικά.

Τα αμερικανικά πλήγματα σε τέτοια σκάφη στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 230 ανθρώπους.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Διεθνής Αμνηστία και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ έχουν χαρακτηρίσει τα πλήγματα αυτά παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις. Η οργάνωση υπεράσπισης των αστικών και πολιτικών ελευθεριών ACLU έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ σε βάρος των ανθρώπων που βάζει στο στόχαστρο «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς» με σκοπό την «πρόκληση φόβου» στους Αμερικανούς.