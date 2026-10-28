ΗΠΑ: Χτύπησαν ταχύπλοο στον ανατολικό Ειρηνικό - 5 νεκροί

Η SOUTHCOM υποστηρίζει ότι το ταχυπλόο βρισκόταν σε γνωστές θαλάσσιους οδούς διακίνησης ναρκωτικών και οι νεκροί είναι «ναρκοτρομοκράτες»

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Χτύπησαν ταχύπλοο στον ανατολικό Ειρηνικό - 5 νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν θανατηφόρο πλήγμα σε ταχύπλοο στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας πέντε άτομα που χαρακτήρισαν ναρκοτρομοκράτες.
  • Το αμερικανικό SOUTHCOM ανέφερε ότι το σκάφος συμμετείχε ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών κατά μήκος γνωστών οδών στην Καραϊβική.
  • Από τον Σεπτέμβριο του 2025, τα αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη διακίνησης ναρκωτικών έχουν προκαλέσει πάνω από 230 θανάτους.
  • Οργανώσεις όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία έχουν χαρακτηρίσει αυτά τα πλήγματα παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.
  • Η ACLU αποκαλεί τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς» που αποσκοπούν στην πρόκληση φόβου στους Αμερικανούς.
Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πέντε άνθρωποι, τους οποίους χαρακτήρισαν ναρκοτρομοκράτες, σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Λατινική Αμερική SOUTHCOM ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ότι «εκτέλεσε θανατηφόρο (...) πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που κινείτο κατά μήκος γνωστών οδών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική».

Επικαλέστηκε «επιβεβαιωμένες πληροφορίες», όπως τις χαρακτήρισε, για την ενεργή συμμετοχή του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Μάλιστα έδωσαν και βίντεο από το πλήγμα στο σκάφος.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του χτυπήματος σκοτώθηκαν « 5 ναρκοτρομοκράτες». Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι τα σκάφη που έχει πλήξει από τον Σεπτέμβριο του 2025 μετέφεραν ναρκωτικά.

Τα αμερικανικά πλήγματα σε τέτοια σκάφη στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 230 ανθρώπους.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Διεθνής Αμνηστία και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ έχουν χαρακτηρίσει τα πλήγματα αυτά παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις. Η οργάνωση υπεράσπισης των αστικών και πολιτικών ελευθεριών ACLU έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ σε βάρος των ανθρώπων που βάζει στο στόχαστρο «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς» με σκοπό την «πρόκληση φόβου» στους Αμερικανούς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Σπάνιος σκελετός Νανοτυράννου πωλήθηκε για 47,3 εκατ. δολάρια - Αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό Πεντάγωνο: Στα 47,1 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε καθόμαστε ξανά μετά την 28η Οκτωβρίου

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Στα λευκά το Σέλι – Ειδυλλιακές εικόνες από το χιονισμένο τοπίο

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ σύντομα θα οργανωθεί συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι»

08:38NEWSBOMB

Θεσσαλονίκη: Oι 21 κανονιοβολισμοί στον Λευκό Πύργο για την 28η Οκτωβρίου – Δείτε βίντεo

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2027 – Πότε καταβάλλεται το επίδομα των 400€

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ποια διαδικασία ακολουθείται στο Ισραήλ για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με διάσημο star: Απειλεί να αυτοκτονήσει αν καταδικαστεί για «σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες»

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ξήλωσαν συμμορία ένοπλων ληστειών - Aνήλικος ανάμεσα στους συλληφθέντες

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς αμείβονται όσοι θα εργαστούν την αργία της 28ης Οκτωβρίου

08:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χτύπησαν ταχύπλοο στον ανατολικό Ειρηνικό - 5 νεκροί

08:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρέπει επιτέλους να μάθουμε πως τα προηγμένα οπλικά συστήματα δεν είναι μόνο για παρελάσεις

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Τεντ Μπάντι: Συνδέεται με δολοφονία του 1974 - Το DNA και η ιστορία της Μελίσα Αν Σμιθ

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fiat Koala: Το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με τιμή κοντά στις 15.000 ευρώ

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Mr Χωριάτικο» και χορηγός χριστουγεννιάτικης γιορτής συνδικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ. - Το προφίλ των «αχυρανθρώπων» και ο απότακτος αστυνομικός

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Ρόφημα σόγιας, βρώμης ή αμυγδάλου: Ποια θρεπτικά συστατικά αντικαθιστάτε στην πραγματικότητα

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο στόχαστρο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς στελέχη της ΕΛΑΣ – Οι δύο ταυτόχρονες αντιπαραθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:28ΠΑΙΔΕΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας – Αναλυτικά οι περιοχές

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ανατροπή δείχνουν τα αποτελέσματα στο 41,9% της ενσωμάτωσης – Μπροστά το μπλοκ του Νετανιάχου με 57 έδρες

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με διάσημο star: Απειλεί να αυτοκτονήσει αν καταδικαστεί για «σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες»

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2027 – Πότε καταβάλλεται το επίδομα των 400€

07:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η Ελλάδα τραγουδούσε για να νικήσει τον φόβο: Οι φωνές που έδωσαν ψυχή στο Έπος του ’40

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Μπένετ – «Ο Νετανιάχου έχασε, αλλά τα πράγματα μπορούν ακόμη να αλλάξουν»

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (28/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση: Η «λέσχη», το «μαγκούτ», το «Alca» και οι 149 κατηγορούμενοι

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Οι νέες περιοχές στη λίστα

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Ανατροπή στο επικαιροποιημένο exit poll του Channel 14 – Στις 62 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Στα λευκά το Σέλι – Ειδυλλιακές εικόνες από το χιονισμένο τοπίο

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου για τις παραλίες-φιλέτο

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Τεντ Μπάντι: Συνδέεται με δολοφονία του 1974 - Το DNA και η ιστορία της Μελίσα Αν Σμιθ

17:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αστυνομία διαψεύδει τον δικηγόρο της Τσαρούχα για τις φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δεν εντοπίστηκε εμφάνιση άλλης ομάδας στο σπίτι της, κατασχέθηκαν με εντολή των εισαγγελικών αρχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ