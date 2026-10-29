Viral ο Πούτιν: Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης που τον έκανε να μοιάζει... μικροσκοπικός

Snapshot Η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντανιέλ Τσάπο στη Μόσχα έγινε viral λόγω της εντυπωσιακής διαφοράς ύψους μεταξύ τους.

Ο πρόεδρος της Μοζαμβίκης, ύψους περίπου 2,03 μέτρων, φάνηκε αισθητά ψηλότερος από τον Πούτιν, που υπολογίζεται στα 1,70 μέτρα.

Οι φωτογραφίες της συνάντησης προκάλεσαν πλήθος σχολίων και σατιρικών αναρτήσεων στα social media, με αναφορές σε φανταστικούς χαρακτήρες.

Οι διαφορετικές γωνίες λήψης των φωτογραφιών επηρέασαν την οπτική της διαφοράς ύψους, ενώ το ύψος του Πούτιν έχει συχνά σχολιαστεί στα διεθνή μέσα.

Ο Ντανιέλ Τσάπο απέφυγε να σχολιάσει τη σάτιρα και τόνισε τη σημασία της επίσκεψης και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Μια φωτογραφία ήταν αρκετή για να επισκιάσει τις διπλωματικές συνομιλίες ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ομόλογό του από τη Μοζαμβίκη, Ντανιέλ Τσάπο.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στη Μόσχα, στο περιθώριο της 8ης Συνόδου Κορυφής του Φόρουμ Χωρών Εξαγωγής Φυσικού Αερίου (GECF). Ωστόσο, εκείνο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση δεν ήταν οι συνομιλίες τους, αλλά η εντυπωσιακή διαφορά ύψους που αποτυπώθηκε στις φωτογραφίες της συνάντησης.

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Ο Τσάπο, ο οποίος συγκαταλέγεται στους ψηλότερους εν ενεργεία αρχηγούς κρατών στον κόσμο, εμφανίζεται να υψώνεται πάνω από τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της χειραψίας τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, ο πρόεδρος της Μοζαμβίκης έχει ύψος περίπου 2,03 μέτρα, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος υπολογίζεται στα 1,70 μέτρα. Η διαφορά των 33 εκατοστών ήταν αρκετή για να μετατρέψει ένα συνηθισμένο διπλωματικό στιγμιότυπο σε διαδικτυακό θέμα συζήτησης.

Η εικόνα έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής όταν ο Ντανιέλ Τσάπο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στη Μόσχα.

Στις φωτογραφίες, ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται αισθητά κοντύτερος από τον Αφρικανό ομόλογό του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν δεκάδες χιουμοριστικά σχόλια και σατιρικές αναρτήσεις.

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Ορισμένοι χρήστες παρομοίασαν τους δύο ηγέτες με χαρακτήρες από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», παρουσιάζοντας τον Τσάπο ως Γκάνταλφ και τον Πούτιν ως χόμπιτ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν και οι διαφορετικές γωνίες λήψης των επίσημων φωτογραφιών.

Φωτογραφία που κυκλοφόρησε από το ρωσικό μέτωπο είχε τραβηχτεί από χαμηλότερη γωνία, με αποτέλεσμα η διαφορά ύψους να φαίνεται λιγότερο έντονη.

🔵 Mozambik Devlet Başkanı Chapo, Putin ile bir araya geldi. https://t.co/yORvq0tcJF — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) October 28, 2026

Το ύψος του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ, κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι ο Ρώσος πρόεδρος προτιμά συγκεκριμένες γωνίες φωτογράφισης ή υποδήματα που προσθέτουν ύψος.

Αυτή τη φορά, όμως, η συνάντηση με έναν από τους ψηλότερους πολιτικούς ηγέτες του κόσμου δημιούργησε μια εικόνα που έγινε αμέσως αντικείμενο διαδικτυακής σάτιρας.

Ο πρόεδρος της Μοζαμβίκης δεν σχολίασε τα αστεία για τη διαφορά ύψους, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στη σημασία της επίσκεψής του και στην ενίσχυση των σχέσεων με τη Ρωσία.

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