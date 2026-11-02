Το Ιράν απειλεί: Ένας νέος πόλεμος θα εξαπλωθεί στην Ευρώπη - Ποιες χώρες μπαίνουν στο στόχαστρο

Snapshot Το Ιράν προειδοποιεί ότι μια νέα μεγάλη στρατιωτική σύγκρουση θα εξαπλωθεί από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Menuchehr Muttaqi, επισημαίνει ότι η συμμετοχή ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών σε συμμαχίες με τις ΗΠΑ αυξάνει τον κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης.

Η χρήση ευρωπαϊκών εδαφών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ καθιστά αυτές τις χώρες συνυπεύθυνες σε επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

Η υποστήριξη στις αμερικανικές επιχειρήσεις μπορεί να μετατρέψει την ευρωπαϊκή υποδομή σε πιθανή ζώνη κινδύνου σε νέες στρατιωτικές συγκρούσεις. Snapshot powered by AI

2026-11-02 22:21:24Σαφή προειδοποίηση προς την Ευρώπη απευθύνει το Ιράν σε περίπτωση νέας μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Ο βουλευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Menuchehr Muttaqi, ανέφερε, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ότι σε μία τέτοια περίπτωση η αντιπαράθεση δεν θα παραμείνει πλέον εντός των συνόρων της περιοχής της Μέσης Ανατολής και αναπόφευκτα θα διαχυθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο Ιρανός πολιτικός επέστησε ιδιαίτερη προσοχή στις συμμαχικές υποχρεώσεις ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών προς την Ουάσιγκτον. Τόνισε ότι η συμφωνία της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας να παρέχουν τα δικά τους κυρίαρχα εδάφη και στρατιωτικές εγκαταστάσεις για τις εξόδους αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών δίνει αυτόματα σε αυτές τις πρωτεύουσες το καθεστώς των πλήρων συνεργών στα χτυπήματα των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους.

Σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής του διπλωματικού τμήματος, μια τέτοια εξέλιξη των γεγονότων καταστρέφει εντελώς το πρώην γεωγραφικό πλαίσιο της περιφερειακής αντιπαράθεσης. Ο Menuchehr Muttaqi σημείωσε ότι η άμεση βοήθεια στις αμερικανικές επιχειρήσεις μετατρέπει αναπόφευκτα την υποδομή των ευρωπαϊκών κρατών σε πιθανή ζώνη κινδύνου σε κάθε νέο γύρο στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας.2026-11-02 22:12:24

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