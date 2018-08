Συναγερμός για βόμβα στο κέντρο του Λονδίνου - Τεράστια επιχείρηση εκκένωσης

Το περιστατικό, το οποίο έκτοτε αποδείχθηκε περίπτωση «λάθους συναγερμού», έλαβε χώρα στην περιοχή του λιμανιού του Isle of Dogs, κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται η έδρα Διαμεσολάβησης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Βρετανίας.

Το «ύποπτο δέμα» καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη από την ομάδα εξουδετέρωσης βομβών, ενώ σύμφωνα με εκπρόσωπο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στο δέμα δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά.

#projectservator assisted with a call to #harbourexchange @CanaryWharfGrp where 3 brief cases had been left outside @Pret. security called police and we decided to evacuate the area! Thank you for your co operation and assistance while we dealt with this matter! It all open again