Πανικός στο Λονδίνο: «Τρελαμένος» άνδρας μαχαίρωσε επιβάτη του μετρό

Σύμφωνα μάλιστα με τα βρετανικά Μέσα, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί από την επίθεση στο σταθμό Hackney Central, στο ανατολικό Λονδίνο.

Πλάνα που κατέγραψαν κάμερες δείχνουν τους επιβάτες τρομαγμένους να εκκενώνουν άρον άρον το σταθμό.

«Αποφύγετε το Hackney Central. Ένας τύπος έβγαλε μαχαίρι στο τρένο όπου βρίσκομαι και έχει μαχαιρώσει κάποιον. Εντελώς τρομακτικό», έγραψε στο Twittter αυτόπτης μάρτυρας.

«Είμαστε όλοι τρομαγμένοι. Ο τύπος που μαχαιρώθηκε άρχισε να τρέχει μέχρι που κατέρρευσε. Αιμορραγούσε από το στήθος», έγραψε ένας άλλος επιβάτης, ενώ ένας ακόμη δήλωσε: «Ο δράστης φαινόταν τρελαμένος και φώναζε: "Θα σας σκοτώσω όλους"».

