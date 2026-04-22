Τι έχει το πουγκί του Κυριάκου, ανοίγει το Χίλτον! (σόρυ Conrad), η Λίτσα τα ‘χει πάρει...

Η Βουλή ποτέ δεν αποτέλεσε κάτι ελκυστικό και ενδιαφέρον. Πολύ μπλα μπλα, ελάχιστο σασπένς, ακαταλαβίστικος κώδικας για τους μη μυημένους, ικανοποιητικός ήχος για όσους έχουν προβλήματα ύπνου. Όχι ότι εκεί δεν γίνονται σημαντικά. Τα σημαντικότερα.

Αλλά το format είναι δύσχρηστο. Υπό αυτή την έννοια δεν χρειάζεται να είναι κανείς Πυθία για να προβλέψει τι θα τραβήξει την προσοχή: το δράμα των 11+2 βουλευτών για την άρση της ασυλίας τους, ή το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά το μεσημεράκι που θα ανακοινώσει παροχές;

Την προαναγγελία έκανε ο Πιερρ μιλώντας στους επικεφαλής των Διπλωματικών Αποστολών της ΕΕ στην ΕΕ, στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα.

Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup είπε πως υπάρχει πλεόνασμα, μεγαλύτερο από αυτό που είχε προϋπολογισθεί. Η ελληνική οικονομία πήγε καλύτερα και θα το δείξουν οι αριθμοί κλεισίματος του έτους 2025 από την ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίοι θα προηγηθούν της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού. Κοντά στα 12 δις το πλεόνασμα. Αυτό επιτρέπει στην κυβέρνηση να μοιράσει ίσως 300 ευρώ σε πάνω από ένα εκατομμύριο δικαιούχους, μια ακόμα δόση το Νοέμβριο, επέκταση ενός μήνα του fuel pass, περισσότεροι δικαιούχοι και θα περισσέψουν και λεφτά για την ΔΕΘ.

Ξεκινάει το Delphi Forum

Πριν το μήνυμα, ο Πρωθυπουργός θα υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Έντι Ράμα της Αλβανίας. Μια δύσκολη σχέση την οποία την παλεύουμε. Ο πολύς κύριος Ράμα που κάνει κατά καιρούς σκληρό παιγνίδι στα ενεργειακά με Μελόνι, Τραμπ και Ερντογάν στην γειτονιά, μετά την συνάντηση θα ανέβει Δελφούς καθώς μιλάει στο ξεκίνημα του Φόρουμ. Μετά από λίγη ώρα, κι ενώ όλοι οι Έλληνες είναι με τα κομπιουτεράκια στο χέρι για να υπολογίσουν τι θα πάρουν, ανηφορίζει για τους Δελφούς ανηφορίζει και ο Κυριάκος. Θα έχει συζήτηση μεγάλου ενδιαφέροντος με Αντόνιο Κόστα για τα πάντα όλα στις 19:00. Συντονιστής ο Fred Pleitgen του γερμανικού CNN.

Παράλληλα σε άλλη αίθουσα θα δίνει συνέντευξη ο Πρόεδρος του Συριζα Σωκράτης Φάμελλος. Γενικά το Φόρουμ είναι πηγμένο με ενδιαφέροντα πράγματα: Στουρνάρας, Κίμπερλυ, Steve Bannon (πρώην επικεφαλής Στρατηγικής του Λευκού Οίκου, ο αρχιτέκτονας του MAGA και ιθύνων νους της νίκης Τραμπ το ‘16) και Matthew Boyle (επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον), βαρύ τραπέζι για Ενεργειακά με Αλέξανδρο Εξάρχου πρωί Πέμπτης και υπουργούς, το μεσημέρι έχει Αλέξη Τσίπρα, την Παρασκευή Ανδρουλάκη, και πολλά πολλά ακόμα.

Opening

Φυσικά αυτά θα τα παρακολουθήσω απόψε πίνοντας εκλεκτά αποστάγματα από το «The Galaxy Dispensary», το ωραιότερο μπαλκόνι της Αθήνας, στο Conrad the Ilisian (πρώην Χίλτον) που ανοίγει επιτέλους αύριο! Έχω ήδη κλείσει μετά για dinner στο «The Galaxy Supper Club», ένα exclusive εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας για να μην χάσω την συνέχεια της θέας. Εσείς οι κοινοί θνητοί, να πάτε αύριο μετά τις 15:00, καθώς εμείς οι ειδικές περιπτώσεις έχουμε και άλλα προνόμια, ελπίζω να έγινα κατανοητή. Το Conrad του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου...

...προσθέτει σασπένς στην πόλη, ενώ δηλώνω από τώρα πως το μακρύ ελληνικό καλοκαίρι θα με βρει στην ανακαινισμένη πισίνα του.

Όσο για το Galaxy, σιγά μην κάτσω να υποφέρω στο μποτιλιάρισμα της Αράχωβας, άσε που ο Θοδωρής Κυριακού -που φέρνει το Atlantic Council και τον Τόνι Μπλερ στην Αθήνα το Μάιο-, έχει κάνει book την Παναγιώτα (όχι την Plus, την άλλη), ΚΑΙ για τις τρεις μέρες του Φόρουμ, οπότε δεν το συζητώ. Αφήνω τους πληροφοριοδότες μου στους Δελφούς γκρουπ και πάω Conrad.

Φρέσκα κουλούρια

Το κλίμα μυρίζει προεκλογική ένταση. Από χθες ξεκίνησε και το κύμα δημοσκοπήσεων του μηνός Απριλίου, (Interview για politic, Real Polls για Protagon ) ενώ ακολουθούν κι άλλες δύο.

Η εικόνα είναι αυτή:

Η ΝΔ κρατάει την θηριώδη διαφορά παρά την μικρή υποχώρηση, το ΠΑΣΟΚ κολλημένο, Ζωή κάπως πεσμένη, Βελο και ΚΚΕ κρατάνε, ο Συριζα στην κατηγορία μπαίνει δεν μπαίνει.

Στην θρυλική ερώτηση που προκαλεί εγκεφαλικά στην Χαριλάου Τρικούπη, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να πηγαίνει καλύτερα με άλλο Αρχηγό.

Παράπονα

Γενικώς στο ΠΑΣΟΚ είναι νευρικοί ενόψει της κινητικότητας που αναπτύσσει εσχάτως ο Αλέξης. Μάλιστα σε δημοσιογραφική ερώτηση (Real fm), αν το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές για «συμβολικούς λόγους» δεδομένης της δημοσκοπικής διαφοράς, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι «έχουμε να δούμε δημοσκόπηση εδώ και δυόμισι εβδομάδες. Στην τελευταία δημοσκόπηση, μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, είχαμε ανέβει μιάμιση μονάδα».

Προφανώς ξέχασε ότι αυτές οι δυόμιση εβδομάδες που δεν έγιναν δημοσκοπήσεις, ήταν Πάσχα.

Εκκίνηση από το 12%

Οι δημοσκόποι συνεχίζουν να μην μετρούν μαζί με τους υπόλοιπους, Τσίπρα και Καρυστιανού, όμως στις ξεχωριστές μετρήσεις φαίνεται να υπάρχει κυματισμός για Αλέξη.

Ένα 12% μοιάζει το ελάχιστο που μπορεί να πάρει, γεγονός ενθαρρυντικό για την Αμαλίας που ανεβάζει ρυθμούς. Τα πρόσωπα που τρέχουν τον σχεδιασμό είναι οι Βασιλειάδης, Καλογήρου, Χατζηγιαννάκης, Γιάννα Πεππέ, και ο επιχειρηματίας παιδικός φίλος του Αλέξη Κώστας Τούμπουρος. Μαραντζίδης, και Σιακαντάρης έχουν ειδικές αποστολές.

Λιτσάρα

Η κινητικότητα της Αμαλίας αναγκάζει σε πιο νευρικούς ρυθμούς και τον Πρόεδρο I ‘ m –not-in-pain Ανδρουλάκη, καθώς θέλει να ανακοινώσει Πολιτικό Συμβούλιο, και νέο Γραμματέα το συντομότερο δυνατόν. Πέρα απ’ τους κομματικούς, όμως υπάρχουν και αμιγώς Προεδρικοί πονοκέφαλοι, κι ένας από αυτούς είναι ποιες θα είναι οι τρεις έδρες που θα επιλέξει για να λάβει έδρα ο Νίκος Ανδρουλάκης στις επόμενες εκλογές. Το ’23 επέλεξε Α’ Θεσσαλονίκης πετώντας εκτός τον Χάρη Καστανίδη. Η επιλογή είναι δύσκολη. Την Κρήτη δεν θέλει να την ακουμπήσει γιατί είναι δική του. Δυτικό, Αθήνα και υπόλοιπο πολύ πολύ δύσκολο (θα πέταγε εκτός Νάντια, Παύλο και Μανώλη). Πειραιά δεν βγάζει έδρα. Βόρεια έχει την Μιλένα. Γενικώς όπου και να κοιτάξει υπάρχουν δυσκολίες. Τελευταία του μπήκαν ιδέες για την Λάρισα. Όμως η Ευαγγελία

μοναδική βουλευτής Πασοκ σε όλο τον θεσσαλικό κάμπο, η οποία δεν είναι από τις αγαπημένες του Προέδρου, αλλά παραμένει αγαπημένη των λαρισαίων, δεν θα κάτσει να σκάσει. Θα τον αφήσει και θα πάει για Δήμαρχος.

Πάει κάμπο

Προς Καρδίτσα μεριά ανηφορίζει παραδόξως το σαββατοκύριακο ο βουλευτής Ανατολικού τομέα Αττικής Μανώλης Χριστοδουλάκης,

καθώς έχει πρόσκληση για την ετήσια γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Στην εκδήλωση από πλευράς κυβέρνησης θα είναι ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογιώργης, και φυσικά ο Περιφερειάρχης Δ. Κουρέτας. Ο φίλος μου ο Ντάλτον με πληροφορεί ότι ο Μανώλης είναι εξαιρετικά δραστήριος και συνεχίζει να καλλιεργεί και να επεκτείνει τις επαφές του με το δίκτυο που του έδωσε καλή παρουσία στο Συνέδριο, ενώ από αρκετούς χαρακτηρίζεται ήδη ως δελφίνος. Δεν ξέρω. Θα δείξει.

