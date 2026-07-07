Βράζουν οι άτυχοι με τις καθυστερήσεις στο Ελ Βενιζέλος, βράζουν και στο ΠΑΣΟΚ με Σγουρό, Φαραντούρη

Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα σήμερα με Ταγίπ Ερντογάν μες τα μέλια. Τους άντρες ολούθε του κόσμου να επικεντρώνουν στο Μουντιάλ που πήρε φωτιά (άπαιχτοι οι κωπηλάτες Νορβηγοί!). Την Διαμαντοπούλου να προσπαθεί κάτι να πει στους σουπερμαρκετάδες. Και τον Αντώνη Σαμαρά να απολαμβάνει τις παρενέργειες που προκάλεσαν τα δύο αθώα tik tok του στα οποία απλά μιλάει με το Νίκο Τσούτσια, στην δεξιά πολυκατοικία.

Ξεκινάω με κάτι πιο καλοκαιρινό. Ένα μήνυμα σε όσους ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα με μεσημεροαπογευματινές πτήσεις από το Ελ Βενιζέλος, περιμένοντας ακόμα και δύο ώρες μέχρι να φύγει το αεροπλάνο τους: να είστε αισιόδοξοι. Μην γκρινιάζετε. Το ..2027 θα έχουν προμηθευτεί με τα αναγκαία μηχανήματα που ζητούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, και ίσως πετύχουν και τον συντονισμό μεταξύ των εταιρειών για τα slots. Yπομονή. Ένας χρόνος έμεινε.

Όπως πέρυσι

Το πρόβλημα με τι καθυστερήσεις στις πτήσεις στο Ελ Βενιζέλος δεν είναι καινούργιο. Και πέρυσι τα ίδια χάλια. Οι ελεγκτές κάνουν τα δικά τους με τον αριθμό πτήσεων που ‘χωράει’ κάθε ώρα φυλώντας τα νώτα τους από ατυχήματα φτου φτου, αλλά και οι αρμόδιοι μια χαρά το πάνε παίζοντας με την βαριά βιομηχανία της χώρας. Περί τις 1.000 πτήσεις καλείται να διαχειριστεί τις καθημερινές το Ελ Βενιζέλος που φτάνουν τις 5.000 τα σαββατοκύριακα. Χθες έγινε άλλη μια συσκεψούλα στις εγκαταστάσεις της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας με τη συμμετοχή της διοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στελεχών των δύο βασικών ελληνικών αεροπορικών εταιρειών και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με αντικείμενο τις καθυστερήσεις στις πτήσεις από την οποία δεν γίναμε σοφότεροι.

Άλλο αυτό

Κάποιοι αφήνουν σκόπιμα να συγχέεται η κατάσταση με αυτό που συμβαίνει γενικότερα στα αεροδρόμια της ΕΕ εξαιτίας του νέου τρόπου ελέγχου και καταγραφής πολιτών τρίτων χωρών (βιομετρικά). Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μάρκους Λάμερτ, δήλωσε πως για το θέμα θα γίνει σήμερα σύσκεψη με την αεροπορική βιομηχανία, καθώς ενόψει καλοκαιριού το πρόβλημα εντείνεται. Ο ίδιος ξεκαθάρισε όμως ότι πολλές από τις δυσκολίες που παρατηρούνται σε ορισμένα αεροδρόμια δεν σχετίζονται με το ίδιο το σύστημα, «αλλά με δομικές προκλήσεις που υπήρχαν και πριν». Και εξήγησε ότι αφορούν υποδομές και τεχνική ικανότητα.

Δηλαδή άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Βράζουν

Εκτός από τους αθώες ταξιδιώτες στο Ελ Βενιζέλος, από θυμό σιγοβράζουν και στο Πασοκ εξαιτίας του φρέσκου υποψηφίου στην Α’ Αθήνας Γιάννη Σγουρού. Μετά το επεισοδιακό ντεμπούτο προ ημερών στο One, ξαναχτύπησε πάλι με τηλεοπτική εμφάνιση (Open). Ο Σγουρός είναι η ελπίδα του Προέδρου Α Ανδρουλάκη για να αυξήσει τα ποσοστά του το κόμμα στην Αθήνα αλλά και να ‘τραυματιστεί’ ο Γερουλάνος που καταγράφεται πολύ δυνατός στην περιφέρειά του. Η νέα πρόταση του έμπειρου αυτοδιοικητικού και πάλαι ποτέ βασικού παράγοντα στις χρυσές επιτυχίες της χώρας στην άρση βαρών

είναι πως ναι, υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία αν αυτό βγάλουν οι κάλπες. «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι στις δύο πρώτες θέσεις γιατί είναι ένα ιστορικό κόμμα» σημείωσε. «Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει τρίτο και να μην έχει κλυδωνισμούς. Για όλους θα έχει».

Μετάφραση: ναι θα πέσει ο Ανδρουλάκης αν βγει τρίτο το ΠΑΣΟΚ αλλά θα σας πάρει όλους μαζί του.

Λαγός

Το ενδιαφέρον στην άποψη Σγουρού είναι ότι περιέγραψε και τον μηχανισμό μέσα από τον οποίο μπορεί να ανατραπεί η Συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ. «Σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση ή με ζητήματα εθνικής σημασίας, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συγκαλέσει έκτακτο συνέδριο, όπου θα τεθούν προς συζήτηση τα κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν» τόνισε, κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται μήπως τελικά ο Σγουρός είναι λαγός και όχι ελεύθερος σκοπευτής.

« Ο Ανδρουλάκης δεν θα πάρει μόνος του απόφαση. Θα γίνει έκτακτο συνέδριο. Όλα θα κριθούν στο αποτέλεσμα των εκλογών» υπογράμμισε ο υποψήφιος βουλευτής, για τον οποίο η Χαριλάου Τρικούπη δήλωσε απλά ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις. Κοινώς ψιχαλίζει.

Τρίτο

Εν τω μεταξύ, και περιμένοντας τις Τάσεις του κυρίου MRB και η Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών βγάζει 3ο το Πασοκ του κ. Ανδρουλάκη και μάλιστα σε ισοβαθμία με την Καρυστιανού και ισχνό μονοψήφιο στην πρόθεση ψήφου.

Την ίδια ώρα ο Αλέξης παίρνει στην πρόθεση πάντα, ένα γεμάτο 15,5% και η ΝΔ 25%. Άλλη μια μαχαιριά στην πράσινη καρδιά.

Αναποφασιστικότητα

Μήπως για όλ’ αυτά φταίει η αναποφασιστικότητα του Προέδρου σε ότι αφορά την στήριξη δικών του υποψηφίων ανα την περιφέρεια; Γιατί εντάξει, το δίδυμο Γερουλάνος-Σγουρός είναι ευκολάκι. Πχ δεν ξέρω γιατί μου ήρθε πρόχειρο τώρα το δίδυμο Τάσος Βασιλείου-Ανδρέας Σπυρόπουλος. Που θα πέσουν οι δυνάμεις στην Πρέβεζα; Στον κουμπάρο διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό της Prorata (που δεν χαρίζει και κάστανο), ή στον επίσης μηχανικό, και επι πολλά έτη alter ego; Το μαντείο προβλέπει πως παρά τις φήμες, το θέμα θα λυθεί με την υποχώρηση Βασιλείου, που τελικά ΔΕΝ θα κατέβει. Ετσι θα ανοίξει ο δρόμος στον πρώην Γραμματέα του Πασοκ.

Καρφιά

Γενικώς δεν του βγαίνει τίποτα. «Καθαρές κουβέντες. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα, θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και την παράταξη από μια εύκολη κριτική» δήλωσε ο Μιχ. Κατρίνης (Ert News),

για το ευαίσθητο θέμα μετάθεσης της συζύγου του άρτι αφιχθέντος στο Πασοκ Νικόλα Φαραντούρη στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.

Και τιμές

Δεν έχει την ίδια άποψη προφανώς ο συντονιστής Προγράμματος του κόμματος Λευτέρης Καρχιμάκης ο οποίος δίνει στον ευρωβουλευτή τιμητικό ρόλο σε κεντρική εκδήλωση,

για την οποία δεν είναι σαφές αν είναι προσωπική, - καθώς είναι υποψήφιος βουλευτής στο δυτικό τομέα-, ή κεντρική για να παρουσιαστούν οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό. Ο ευρωβουλευτής Φαραντούρης τονίζει ότι η σύζυγός του επιλέχθηκε βάσει των αναγκαίων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της και μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, αλλά υπάρχουν δύσπιστοι που βλέπουν σκιές, καθώς η επίμαχη προκήρυξη βγήκε 22 Δεκεμβρίου.

Σας φιλώ

Η Πυθία