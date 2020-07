Γιώργος Λιάγκας: Σε ποιο κανάλι πάει ο παρουσιαστής;

Για τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να δει τον Γιώργο Λιάγκα στο Open μίλησε μεταξύ άλλων ο Νίκος Κοκλώνης στην εκπομπή Καλοκαίρι #ΝΟΤ.

Ειδικότερα ο παρουσιαστής του επιτυχημένου σόου αναφέρθηκε και στην επιθυμία του, να δει τον Γιώργο Λιάγκα στο ρόστερ του show J2US.

«Η κριτική επιτροπή θα είναι η ίδια, εκτός κι αν βάλουμε και πέμπτο κριτή. Θα ήθελα να δω στο J2US να τραγουδάει τον Γιώργο Λιάγκα ώστε να γίνει και χαμός. Του έχω στείλει μήνυμα, έχουμε μιλήσει έτσι γύρω γύρω…

Είχαμε μια σύγκρουση με τον Γιώργο για το J2US γιατί αυτή η εκπομπή που έκανε όλη την ώρα έβριζε το J2US. Του έστειλα μήνυμα και του είπα “είναι δυνατόν; Μεταξύ μας;”. Θα είναι η Κατερίνα Ζαρίφη του χρόνου».

Να σημειωθεί ότι το βράδυ του Σαββάτου, ο πολυαναμενόμενος τελικός του Just The 2 Of Us κέρδισε την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού και αναδείχθηκε ο απόλυτος κυρίαρχος στη ζώνη μετάδοσής του. ‹ ›

Ο τελικός του Just The 2 Of Us στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε μέσο όρο τηλεθέασης 20,1%, με διαφορά 10 μονάδων από το δεύτερο κανάλι (Star) με το τέταρτο της ανακοίνωσης του μεγάλου νικητή να έχει μερίδιο τηλεθέασης 23,9%.

