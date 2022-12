Τα μουσικά σόου που συζητιούνται για το δεύτερο μισό της σεζόν

Τι ετοιμάζουν τα κανάλια και πότε θα προβληθούν.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και το πρώτο μισό της τηλεοπτικής χρονιάς ετοιμάζεται να ολοκληρωθεί. Οι ιθύνοντες φορτσάρουν για τον προγραμματισμό που θα ακολουθήσει, με τη μυθοπλασία να έχει πρωταγωνιστική θέση. Τα ριάλιτι σόου δεν θα απουσιάσουν, με το «MasterChef» του STAR, τα «My style rocks» και «Survivor All Star» του ΣΚΑΪ, το «Dragons’ Ten» του ΑΝΤ1 να έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Τι ετοιμάζεται, όμως, στον ALPHA; Τα στελέχη σε συνεργασία με τον Νίκο Κοκλώνη βρίσκονται σε συζητήσεις για το μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος του «Just the 2 of us». «Secret Song» και «All Together Now» βρίσκονται στο τραπέζι με το πρώτο να έχει πάρει προβάδισμα. Πρόκειται για τη μεταφορά του γαλλικού φορμάτ με τίτλο «La chanson secrète» που παρουσιάζει με τεράστια επιτυχία ο αγαπημένος Νίκος Αλιάγας.

Στην ελληνική version, θα δούμε οκτώ μοναδικά επεισόδια το καθένα από τα οποία θα αποτελεί ένα ξεχωριστό σόου με διαφορετικούς παρουσιαστές και καλεσμένους. Σύμφωνα με το κόνσεπτ, οκτώ επώνυμοι καλεσμένοι εμφανίζονται ένας-ένας και γύρω τους στήνεται μια ενδιαφέρουσα έκπληξη, που αφορά το μυστικό τους τραγούδι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα ονόματα που συζητούν με τον Νίκο Κοκλώνη.

Σμαράγδα Καρύδη, Κάτια Δανδουλάκη, Χρήστος Φερεντίνος, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, έχουν δεχτεί πρόταση και είναι πολύ κοντά στο να πουν το πολυπόθητο ναι. Όπως φαίνεται, το σόου θα βγει στον αέρα τους πρώτους μήνες του 2023 και αναμένεται να συζητηθεί.

Η αλήθεια για το «Fame Story»

Από την αρχή της σεζόν ακούγεται έντονα η επιστροφή του «Fame Story». Πρόκειται το μουσικό σόου-ακαδημία τραγουδιού που συστήθηκε στο ελληνικό κοινό από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και «έβγαλε» πολλούς καλλιτέχνες. Ο Νίκος Κοκλώνης, ως παραγωγής, φαίνεται ότι επιθυμεί να το επαναφέρει τη σεζόν 2023-2024.

Οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν το MEGA να είναι το επικρατέστερο κανάλι, όμως τα δεδομένα άλλαξαν και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τον ΣΚΑΪ. Το κανάλι του Φαλήρου θέλει να επενδύσει σε ένα τέτοιο πρότζεκτ, που πιθανότατα θα αντικαταστήσει το «Voice» την επόμενη σεζόν. Οι συζητήσεις, φυσικά, και βρίσκονται σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο και τίποτα δεν έχει «κλειδώσει».