J2US: Βραδιά αγάπης με ευχές που έγιναν πραγματικότητα

Ο Νίκος Κοκλώνης μοίρασε δώρα στον ημιτελικό του μεγαλύτερου τηλεοπτικού πάρτι

Ο Νίκος Κοκλώνης χάρισε μια πολύ διαφορετική βραδιά στο τηλεοπτικό κοινό το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων με το Just The 2 Of Us.

Ο ημιτελικός του μεγαλύτερου σόου της ελληνικής τηλεόρασης ήταν η πρώτη live τηλεοπτική παραμονή Χριστουγέννων στην ελληνική τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια, που δημιούργησε πρωτοφανή αλληλεπίδραση με το κοινό, παραμένοντας πρώτο trend στο twitter για περισσότερες από 10 ώρες με πάνω από 30.000 tweets, φτάνοντας το NO20 στα παγκόσμια trends.

Μετά το πρώτο διαγωνιστικό μέρος του Just the 2 Of Us, που ήταν για μια ακόμα φορά πρώτο στους πίνακες τηλεθέασης και στην καρδιά των τηλεθεατών, με τα ποσοστά να φτάνουν το 20,6%, ο Νίκος Κοκλώνης έδωσε τον λόγο στους τηλεθεατές που έστειλαν τις δικές τους ευχές αγάπης, θέλοντας να βοηθήσουν και να δώσουν χαρά σε συναθρώπους μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας, εκπληρώνοντας πολλές από αυτές σε κλίμα χαράς και συγκίνησης.

Στο πλατό του J2US χθες ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχτηκε οικογένειες που δήλωσαν συμμετοχή μέσα από την πλατφόρμα justfans.gr και έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων μαζί με την πιο αγαπημένη τηλεοπτική παρέα.

Στη διάρκεια της διαφορετικής αυτής βραδιάς ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχτηκε στη σκηνή του J2US την Καίτη Γαρμπή, σε μια ξεχωριστή εμφάνιση, την Κατερίνα Στανίση που ερμήνευσε μεγάλες λαϊκές της επιτυχίες, τον μοναδικό Νίκο Μακρόπουλο, αλλά και τον Μιχάλη με τον Αλέξανδρο Τζουγανάκη που ταξίδεψαν τους τηλεθεατές σε ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι, όπως και τον Γιώργο Βελισσάρη που ένα χρόνο μετά,αυτή τη φορά με το γιο του, επέστρεψε στη σκηνή του J2US ξεσηκώνοντας κοινό και τηλεθεατές.

Η Φωτεινή Δάρρα, τραγούδησε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια μαζί με την παιδική χορωδία Rosarte και η μπάντα της Πυροσβεστικής έπαιξε τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, βάζοντάς μας στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Στο τέλος της βραδιάς, με την αγωνία να κορυφώνεται, ανακοινώθηκαν τα 4 ζευγάρια που πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Ο Πάνος Τριανταφύλλου και η Φωτεινή Δάρρα, η Ιλάειρα Ζήση και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, ο Λευτέρης Μητσόπουλος και η Λόλα, καθώς και η Ματίνα Νικολάου με τον Βασίλη Πορφυράκη είναι τα 4 ζευγάρια που θα δώσουν το ερχόμενο Σάββατο τον καλύτερο εαυτό τους για να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του J2US.

Στον ημτιτελικό μας αποχάιρέτησαν η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη και ο Ιωάννης Μελλισανίδης με τη Μελίνα Μακρή.

Μεγάλες εκπλήξεις έρχονται στον grand finale, Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 20.00 στον Alpha.

