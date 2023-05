Νικολέτα Βλαβιανού: «Κάνω έτσι βλέπω την Τίνα Τέρνερ και της λέω you are simply the best»

Η Νικολέτα Βλαβιανού είχε συναντήσει την Τίνα Τέρνερ στο Ηρώδειο και μιμήθηκε μία από τις ατάκες της όταν της είχε μιλήσει.

Η Νικολέτα Βλαβιανού ήταν καλεσμένη στον καναπέ του Στούντιο 4 και παραχώρησε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης. Η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή αλλά και την επαγγελματική της πορεία.

Μεταξύ άλλων η κ. Βλαβιανού αναφέρθηκε στη γνωριμία της με την αείμνηστη, Τίνα Τέρνερ, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 24/5.

«Επειδή πέθανε πρόσφατα, θα το πω. Εγώ ήμουν πολύ μεγάλη φαν της Τίνα Τέρνερ. Δούλευα πιτσιρίκα στο Pop Eleven, το δισκάδικο που είχε ο θείος μου ο Φαληρέας, γνωστός μουσικός της εποχής, οπότε ήμουν πολύ κοντά στη μουσική», ανέφερε αρχικά η Νικολέτα Βλαβιανού.

«Είχα πολλή αγάπη με την soul μουσική, αν και δεν ήταν της εποχής μου. Την ήξερα την Τίνα από τότε, από την πρώτη της καριέρα. Εν τω μεταξύ εγώ πήγαινα πολύ σε συναυλίες, θυμάστε τότε μετά την 7ετία που ξεκίνησαν να γίνονται συναυλίες στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πρώτοι ήρθαν οι Police, έχω φιλήσει στον μάγουλο τον Sting, γιατί ήταν ο αγαπημένος μου», πρόσθεσε η ηθοποιός στη συνέχεια.

«Έρχεται λοιπόν το 1990 η Τίνα Τέρνερ, εγώ ήμουν στο Εθνικό και παίζαμε το καλοκαίρι τις «Εκκλησιάζουσες» στο Ηρώδειο. Εγώ δεν μπορούσα να πάω, γιατί είχα παράσταση και ήμουν να σκάσω. Ήταν να πάνε όλοι μου οι φίλοι και εγώ τους έλεγα ότι δε μπορούσα. Εκείνη τραγουδούσε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οπότε είμαστε για πρόβα στο Ηρώδειο, βάζει τις μουσικές τότε ο Μπάκας – Θεός σχωρέσ’ τον – και αρχίζουμε εμείς να χορεύουμε. Και εκεί που είμαστε στη σκηνή κάνω ένα έτσι και βλέπω την Τίνα Τέρνερ και της λέω: you are simply the best! Δεν ήθελα να χάσω και την πόζα», αποκάλυψε η ηθοποιός.