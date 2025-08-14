Έκραξαν την Ιωάννα Τούνη και τη Στέλλα Πάσσαρη για το πάρτι στην Ίμπιζα ενώ η Ελλάδα καίγεται

Αποδοκιμάστηκαν Ιωάννα Τούνη και Στέλλα Πάσσαρη μετά τη νέα ανάρτηση που έκανε η δεύτερη, στην οποία εμφανίζονται να ποζάρουν σε πάρτι στην Ίμπιζα.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες ανέβηκαν στο Instagram ενώ η χώρα μας είχε παραδοθεί στις φλόγες.

Οι χρήστες των social media αποδοκίμασαν τις δύο φίλες και ειδικά την Ιωάννα Τούνη, που εδώ και μέρες δημοσίευε διαρκώς στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Ισπανία για τα γενέθλιά της.

«Λίγο κουράζει όλο αυτό το επιφανειακό πανηγύρι λες και είστε 18χρονα. On the other hand it does pay the bills, (από την άλλη πλευρά, αυτό πληρώνει τους λογαριασμούς) οπότε καλά κάνετε», έγραψε μία χρήστης του Instagram.

«Άνοιξε τα στραβά σου, διάβασε κανένα βιβλίο, ασχολήσου με κάτι, σάπια», σημείωσε κάποιος άλλος και η Ιωάννα Τούνη έδωσε τη δική της απάντηση στο πρώτο σχόλιο αναφέροντας: «Ναι ανάγκη έχει η Στέλλα να της πληρώνω εγώ τα bills, με τις 3 επιχειρήσεις που έχει».

«Κορίτσια, πολύχρονες αλλά και ανοίξτε και λίγο παραπέρα και διαβάστε τι γίνεται στην Ελλάδα τώρα», ανέφερε ένα άλλο σχόλιο.

«Η@@@@@ς ότι και να σας πού πούνε είναι λίγο. Εγώ και οι φίλοι μου θυσιάσαμε τις διακοπές μας για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που καίγονται και εσείς τι; Άθλια υποκείμενα, ντροπή, αίσχος. Μεγαλώνει και παιδί», έγραψε μία άλλη οργισμένη follower.

Ούτε η Στέλλα Πάσσαρη, ούτε η Ιωάννα Τούνη δε θέλησαν να απαντήσουν στα περισσότερα και στα πιο προβλητικά σχόλια που τους έκαναν οι χρήστες του Instagram.