Χρίστος Κούγιας: «Να σε χαιρόμαστε» - Οι ευχές για την ονομαστική εορτή της αδερφής του, Μάιρα

Ο Χρίστος Κούγιας, με μια φωτογραφία θέλησε να ευχηθεί στην αδερφή του, Μάιρα oπο γιορτάζει σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου.

Τα δύο αδέρφια φαίνονται ιδιαίτερα δεμένα και αρκετές φορές έχουν απαθανατιστεί να απολαμβάνουν κοινές εξόδους.

Ο γιος του Αλέξη Κούγια, με αφορμή την ονομαστική εορτή της αδερφής του, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Χρόνια πολλά! Να σε χαιρόμαστε», έγραψε πάνω στο στιγμιότυπο.

