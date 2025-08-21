Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Εξόρμηση στην Κίμωλο - «Ένα κρυφό μυστικό του Αιγαίου»

Μια ολιγοήμερη απόδραση στην Κίμωλο πραγματοποίησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, χαρακτηρίζοντας το κυκλαδίτικο νησί ως «μυστικό του Αιγαίου».

Το μοντέλο και παρουσιάστρια, που λίγες μέρες νωρίτερα βρισκόταν στη Μύκονο, μοιράστηκε μέσω των κοινωνικών της δικτύων φωτογραφίες από το ταξίδι, στο οποίο συνάντησε και μια αγαπημένη φίλη της.

Εντυπωσιασμένη από την ομορφιά και την ατμόσφαιρα της Κιμώλου, ανήρτησε στιγμιότυπα τόσο με παρέα όσο και μόνη της, συνοδεύοντάς τα με τρυφερά λόγια:

«Κίμωλος. Ένα μικρό μυστικό στο Αιγαίο. Ήσυχη, φιλόξενη, με ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις οικεία από την πρώτη στιγμή. Σοκάκια πλημμυρισμένα φως, λευκά σπίτια, χρώματα που σε ταξιδεύουν και νερά τόσο διάφανα σαν όνειρο. Ήρθα να δω τη φίλη μου για λίγες μέρες και ξαναβρήκα όλη τη μαγεία της».