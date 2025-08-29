Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης: Το «καυτό» φιλί στο στόμα σε συναυλία της στον Πειραιά
Το βίντεο από την τρυφερή στιγμή του ζευγαριού έκανε πολύ γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου
Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης μοιράστηκαν ένα «καυτό» φιλί στο στόμα κατά την διάρκεια συναυλίας της τραγουδίστριας στον Πειραιά.
Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε στον Πειραιά και ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν έχασε ευκαιρία να βρεθεί στον χώρο της συναυλίας για να είναι στο πλευρό της αγαπημένης του.
Όταν η τραγουδίστρια ερμήνευσε το κομμάτι «Ένα τσιγάρο διαδρομή», ο Βασίλης Μπισμπίκης την πλησίασε, την κοίταξε με τρυφερότητα, την έπιασε από τη μέση και μοιράστηκαν ένα φιλί στο στόμα, το οποίο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.
