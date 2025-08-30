Οι Ιταλίδες επιλέγουν Μύκονο και «μαγνητίζουν» τα βλέμματα στις παραλίες

Αν και το καλοκαίρι φτάνει σιγά-σιγά προς το τέλος του, η Μύκονος παραμένει στο επίκεντρο της κοσμικής ζωής, με τις παραλίες του νησιού να συγκεντρώνουν καθημερινά τουρίστες από όλο τον κόσμο. Το Mykonos Live TV συνεχίζει να καταγράφει στιγμές από τη ζωντανή ατμόσφαιρα του νησιού, που δεν χάνει ποτέ τον ρυθμό του.

Αυτή τη φορά, ο ρεπόρτερ Νικ Κουρούμαλος συνάντησε δύο νεαρές επισκέπτριες από την Ιταλία, οι οποίες απολάμβαναν τον ήλιο και τη θάλασσα με χαλαρή διάθεση. Με τα καλοκαιρινά τους μπικίνι, οι ίδιες μίλησαν για την αγάπη τους για το νησί, το οποίο, όπως ανέφεραν, συνδυάζει ιδανικά διασκέδαση, ομορφιά τοπίου και διεθνή ατμόσφαιρα.

Δεν είναι τυχαίο που οι Ιταλίδες βρίσκουν στη Μύκονο τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό, καθώς κάθε χρόνο το νησί συγκεντρώνει χιλιάδες τουρίστες από τη γειτονική χώρα, που αναζητούν κοσμοπολίτικη εμπειρία, έντονη νυχτερινή ζωή αλλά και στιγμές χαλάρωσης στις φημισμένες παραλίες.