H μόδα «πήγε» Βενετία - Φωτογραφικό άλμπουμ με τις πιο εντυπωσιακές και τολμηρές κυρίες
Δείτε καρέ καρέ τις εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση
Η Βενετία αποτελεί αυτές τις μέρες πόλο παγκόσμια έλξης, καθώς είναι σε εξέλιξη το 82ο διάσημο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της.
Αλλά αυτό που κλέβει ως συνήθως τα φώτα, και τα κλικ των φωτογράφων είναι οι εντυπωσιακές, συχνά τολμηρές, εμφανίσεις των κυριών, που το κόκκινο χαλί αποτελεί εκτός από μία επιβράβευση των καλλιτεχνικών προσπαθειών και μία πασαρέλα, γνωστών οίκων μόδας σε πρώτη προβολή.
Η Julia Roberts - και αργότερα η Amanda Seyfried - φόρεσαν τα πρώτα κομμάτια του νέου σχεδιαστή του Versace, Dario Vitale, ο οποίος θα παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή στο Μιλάνο στο τέλος του μήνα.
Η Emily Blunt, πρωταγωνίστρια του «The Smashing Machine», επέλεξε τη μόδα υψηλής ραπτικής της Tamara Ralph. Πρόκειται για ένα μακρύ στενό φόρεμα από μεταξωτό πλέγμα με κρύσταλλα.
Τζούλια Ρόμπερτς - «Μετά το κυνήγι»
Έμα Στόουν
Alicia Silverstone
Natalie Shinnick - The Testament of Ann Lee
Amanda Seyfried
Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ- Father Mother Sister Brother
Πάρις Τζάκσον
Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την ταινία Frankenstein, με ένα αρκετά τολμηρό φόρεμα, ενώ αργότερα εξέπληξε και πάλι με την εμφάνιση «ουράνιο τόξο» κατά τη διάρκεια γκαλά.
George και Αmal Clooney
Marisa Del Toro
Madalina Diana Ghenea - The Smashing Machine
Η Αμερικανίδα ηθοποιός Κιμ Νόβακ έλαβε το τρόπαιο του Χρυσού Λέοντα για Επίτευγμα Ζωής σε τελετή τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.