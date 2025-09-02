H μόδα «πήγε» Βενετία - Φωτογραφικό άλμπουμ με τις πιο εντυπωσιακές και τολμηρές κυρίες

Ο George Clooney και η Amal Clooney ποζάρουν για φωτογράφους στο κόκκινο χαλί για την ταινία «Jay Kelly»

Η Βενετία αποτελεί αυτές τις μέρες πόλο παγκόσμια έλξης, καθώς είναι σε εξέλιξη το 82ο διάσημο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της.

Αλλά αυτό που κλέβει ως συνήθως τα φώτα, και τα κλικ των φωτογράφων είναι οι εντυπωσιακές, συχνά τολμηρές, εμφανίσεις των κυριών, που το κόκκινο χαλί αποτελεί εκτός από μία επιβράβευση των καλλιτεχνικών προσπαθειών και μία πασαρέλα, γνωστών οίκων μόδας σε πρώτη προβολή.

Η Julia Roberts - και αργότερα η Amanda Seyfried - φόρεσαν τα πρώτα κομμάτια του νέου σχεδιαστή του Versace, Dario Vitale, ο οποίος θα παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή στο Μιλάνο στο τέλος του μήνα.

Η Emily Blunt, πρωταγωνίστρια του «The Smashing Machine», επέλεξε τη μόδα υψηλής ραπτικής της Tamara Ralph. Πρόκειται για ένα μακρύ στενό φόρεμα από μεταξωτό πλέγμα με κρύσταλλα.

Τζούλια Ρόμπερτς - «Μετά το κυνήγι»

Η Τζούλια Ρόμπερτς ποζάρει για τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί για την ταινία «After the Hunt» Invision

Έμα Στόουν

Η Emma Stone , μούσα του Γιώργου Λάνθιμου - «Bugonia» Invision

Alicia Silverstone

Η Alicia Silverstone για την ταινία «Bugonia» Invision

Natalie Shinnick - The Testament of Ann Lee

Natalie Shinnick - The Testament of Ann Lee Invision/Scott A Garfitt

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried - The Testament of Ann Lee Invision/A Garfitt

Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ- Father Mother Sister Brother

Πάρις Τζάκσον

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την ταινία Frankenstein, με ένα αρκετά τολμηρό φόρεμα, ενώ αργότερα εξέπληξε και πάλι με την εμφάνιση «ουράνιο τόξο» κατά τη διάρκεια γκαλά.

George και Αmal Clooney

Ο George Clooney και η Amal Clooney ποζάρουν για φωτογράφους στο κόκκινο χαλί για την ταινία «Jay Kelly» Invision

Marisa Del Toro

Η Marisa Del Toro, από αριστερά, ο σκηνοθέτης Guillermo del Toro και η Kim Morgan για την ταινία «Frankenstein» Invision

Madalina Diana Ghenea - The Smashing Machine

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Κιμ Νόβακ έλαβε το τρόπαιο του Χρυσού Λέοντα για Επίτευγμα Ζωής σε τελετή τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Kim Novak, recipient of the Golden Lion for lifetime achievement, poses for photographers during the 82nd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, on Monday, Sept. 1, 2025. (Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP) Invision

