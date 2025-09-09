Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί ο Γιάννης Κότσιρας για τα 6 χρόνια από τον θάνατό του

Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον ξαφνικό θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, που έφυγε από την ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019, έπειτα από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη στον Βόλο.

Το συγκινητικό μήνυμα του Γιάννη Κότσιρα

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες και φίλους του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που θέλησαν να τον τιμήσουν ήταν ο Γιάννης Κότσιρας.

Ο γνωστός ερμηνευτής προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια κοινή του φωτογραφία με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, την οποία συνόδευσε με την εξής φράση: «Είναι το γέλιο σου... Έξι χρόνια φιλαράκι μου. Τον αριθμό σου πάντως δεν τον σβήνω».

https://www.instagram.com/p/DOYCg8JCOPz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

