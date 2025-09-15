Γιώργος Λιάγκας– «Επειδή δεν θέλω να τα κάνω σαλάτα, πάμε σε κλίμα πάρτι»

Με ανανεωμένη διάθεση και σε νέα ώρα, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε την πρώτη του επίσημη για φέτος με το «Πρωινό» στις 09.00. Η σταθερή αξία του ΑΝΤ1 ξεκινά τη διαδρομή της, με στόχο να κερδίσει τις εντυπώσεις και τα νούμερα τηλεθέασης.

«Καλημέρα, καλή σεζόν. Έχω άγχος, κάθε χρονιά, τα πρώτα λεπτά κι επειδή δεν θέλω να τα κάνω σαλάτα, πάμε σε κλίμα πάρτι, να υποδεχτούμε τους παλιούς και τους νέους συνεργάτες μου», δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του με θέματα που θα συζητηθούν και την αυθεντική δημοσιογραφική τους ταυτότητα. Στην ομάδα, φέτος, προστίθενται η Γιώτα Κηπουρού με το μάχιμο ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά θέματά της, η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία θα εμπλουτίσει τη θεματολογία με τις συνεντεύξεις της, και ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος, ως γνώστης του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, θα παρουσιάζει όλα τα νέα, πριν κυκλοφορήσουν!

Στο «Πρωινό», έρχεται και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, για να δώσει ένα άλλο, πιπεράτο, ύφος στα νέα της ημέρας με το καυστικό του σχόλιο. Ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας εντάσσεται στο δυναμικό για να «φωτίζει» με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις πληροφορίες του υποθέσεις του αστυνομικού ρεπορτάζ.

Να σημειωθεί ότι ο παρουσιαστής, για το γούρι, χάρισε ως δώρο τριαντάφυλλα στις γυναίκες και «βέλη» στους άντρες της παρέας.