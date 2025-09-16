Κατερίνα Καινούργιου: Απάντησε δημόσια στις φήμες περί εγκυμοσύνης

Στις φήμες περί εγκυμοσύνης απάντησε μέσως της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης (16/9), με αφορμή το σχόλιο του Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

Ο γνωστός ποινικολόγος μίλησε ζωντανά στην «Super Katerina» για τον Πέτρο Φιλιππίδη και την ζωή του σήμερα, έπειτα από την φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του ηθοποιού το καλοκαίρι.

Πριν ξεκινήσει να μιλά για την υπόθεση του ηθοποιού, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ρώτησε την παρουσιάστρια για τα δημοσιεύματα που την θέλουν να περιμένει το πρώτο της παιδί.

Όπως της είπε χαρακτηριστικά, διάβασε για ένα ευχάριστο γεγονός, με την ίδια να τηρεί λίγα δευτερόλεπτα σιωπής και στη συνέχεια να του απαντά: «Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όταν είναι η ώρα, θα το πω εγώ πρώτη» είπε με χαμόγελο στα χείλη τονίζοντάς του ότι γνωρίζει πως τη ρωτάει με αγάπη.

